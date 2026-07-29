Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2026 CLIMA COMPLICADO

Crece la preocupación por El Niño y en los municipios están en alerta para prevenir inundaciones

Se acerca el fenómeno climático a la provincia de Buenos Aires. En varios territorios ya alertaron a la población por posibles complicaciones y desde el gobierno bonaerense también emitieron alertas.

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