IOMA y proveedores, los dos focos de conflicto que exponen al gobierno de Kicillof
Desde hace tiempo, la Legislatura se convirtió en caja de resonancia de las quejas y reclamos de los afiliados del IOMA por las deficiencias de la obra social. Por otro lado, la cadena de pagos a proveedores del Estado bonaerense se resquebraja y todavía no hay señales de normalización.
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La Legislatura se convirtió, desde hace tiempo, en caja de resonancia de las quejas y reclamos de los afiliados del IOMA por las deficiencias de la obra social de los estatales bonaerenses. Así, han proliferado los pedidos de informes, solicitudes para interpelar al titular del organismo, Homero Giles -también al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak- junto con varios proyectos para encontrar soluciones a esa problemática. La senadora radical Nerina Neumann anotó dos iniciativas al respecto: una para declarar la emergencia del IOMA y otra de solicitud de informes al Ejecutivo provincial por la crisis de la institución.
En Diputados, el titular del bloque UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, acompañado por sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale, pidieron interpelar a Giles. También sumaron su firma Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, junto a los legisladores del PRO Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello.
Algunos legisladores, como el libertario Carlos Curestis, presidente de la banca violeta en el Senado, fueron más allá, presentando tiempo atrás una iniciativa que solicitaba la intervención de la obra social y declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa.
En mayo de este año, la diputada saladillense Alejandra Lordén, y sus compañeros de bancada Priscila Minnard y Valentín Miranda (UCR), ingresaron en la Cámara baja bonaerense un proyecto ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
Días atrás, también la izquierda sumó su pedido para conformar una bicameral, con las firmas de los legisladores Christian “Chipi” Castillo y Mónica Schlotthauer.
Un punto caliente en cuanto al tema IOMA lo constituyó la fracasada sesión especial en la Cámara baja para debatir este tema. Tras lograr el quorum necesario gracias a la unión de todas las bancadas opositoras, no pudieron dar sanción a ninguno de los proyectos ya que no pasaron previamente por comisiones, por lo que debían contar con dos tercios y no pudieron llegar a ese número de manos levantadas.
La deuda con los proveedores: otra cuenta pendiente
La cadena de pagos a proveedores del Estado bonaerense se resquebraja y todavía no hay señales de normalización. En este marco, continúan los atrasos de varios meses que afectan de lleno a sectores clave como la salud y la construcción.
Por ese motivo, desde la Legislatura bonaerense pusieron la mira en este problema, a través de un pedido de informes presentado por el presidente del bloque Hechos en el Senado provincial, el platense Marcelo “Chuby” Leguizamón. La iniciativa busca que el Gobierno brinde precisiones sobre la millonaria deuda que mantiene y aclare si evalúa cancelar parte de esas obligaciones con bonos o títulos públicos.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, expresó que “los empresarios no quieren venderle a la Provincia. Cuando uno analiza la cartera, trabaja con aquellos que por lo menos te pagan”. A su vez, añadió que “la Provincia está pagando muy mal y eso te desconfigura la caja”.