Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 RECLAMOS Y PROPUESTAS

IOMA y proveedores, los dos focos de conflicto que exponen al gobierno de Kicillof

Desde hace tiempo, la Legislatura se convirtió en caja de resonancia de las quejas y reclamos de los afiliados del IOMA por las deficiencias de la obra social. Por otro lado, la cadena de pagos a proveedores del Estado bonaerense se resquebraja y todavía no hay señales de normalización.

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