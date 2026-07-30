Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026

La Provincia oficializó ley de beneficios previsionales para veteranos de Malvinas

Se trata de cambios que aprobó la Legislatura bonaerense a la Ley 15.386, que amplía el acceso al beneficio previsional para oficiales y suboficiales combatientes. La reforma también contempla una compensación para quienes hoy cobran anticipos jubilatorios o haberes provisorios.

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