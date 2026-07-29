Jared Leto fue acusado de agresión sexual por varias mujeres

El actor y músico Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada y presuntos delitos sexuales.Sucede que se estrena un documental de la BBC titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret que reúne los testimonios de diez mujeres, nueve de las cuales hablan en público por primera vez. Cuatro de ellas le atribuyen hechos de carácter delictivo ocurridos cuando eran adolescentes.



Asimismo, una asegura haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra relata que Leto la amenazó con una agresión sexual al quedarse a solas con él en una habitación de hotel a los 19 años. Una tercera describe haber mantenido relaciones sexuales con el actor en California cuando ella tenía 17 años, edad inferior a la de consentimiento en ese estado, lo que configuraría una violación estatutaria. Según su relato, Leto restó importancia a la conversación sobre la edad legal. La cuarta mujer afirma haber sido objeto de grooming: el actor le habría realizado llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años y le propuso mantener relaciones al menos en una ocasión.



Las mujeres situaron los encuentros entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años. Una de las denunciantes declaró: “Esto pasó hace 25 años… y se ha salido con la suya”. La BBC indica que contrastó varios relatos con amigos y familiares, y que en algunos casos examinó fotografías y mensajes que respaldan las versiones.



El documental también menciona más de 120 denuncias publicadas en internet a lo largo de los años. En 2025, un reportaje de Air Mail ya había recogido acusaciones similares de nueve mujeres. Leto negó entonces las afirmaciones a través de sus representantes.



Hasta el momento no consta ninguna condena judicial por estos hechos y se mantiene la presunción de inocencia.