El Frente Renovador mueve sus fichas y Massa vuelve a sonar para 2027
Una encuesta que lo ubica competitivo frente a Javier Milei reactivó las expectativas del massismo. Con Sergio Massa nuevamente en el centro de las conversaciones, el peronismo bonaerense debate su futuro entre la unidad, el liderazgo de Axel Kicillof y el rol de La Cámpora.
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El Frente Renovador volvió a poner a Sergio Massa en el centro de la escena política y comenzó a mirar con mayor expectativa el escenario de 2027. Una encuesta reciente que ubica al exministro de Economía empatado en intención de voto con Javier Milei en un eventual balotaje reactivó el entusiasmo dentro del espacio y volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial.
En las últimas semanas, Massa intensificó sus reuniones con dirigentes propios y de otros sectores del peronismo. Las oficinas de Avenida del Libertador se convirtieron en un punto de encuentro para concejales, legisladores y gobernadores, en una estrategia orientada a recomponer vínculos y ampliar su red política en un contexto de crisis económica.
“Algo empezó a romperse”, señaló un dirigente cercano al exministro, en referencia a una supuesta modificación en la percepción social sobre Massa. “Ya no aparece tan demonizado en las encuestas y vuelve a entusiasmarse”, agregó. Desde su entorno también destacan que el líder del Frente Renovador “no promete nada, escucha más de lo que dice y ve que puede abrirse una nueva oportunidad”.
Hasta hace algunas semanas, distintos dirigentes del massismo alentaban la posibilidad de que Massa compitiera por la gobernación bonaerense y, desde allí, buscara “reordenar el peronismo”. El exministro escuchó esa alternativa, pero nunca confirmó esa posibilidad ni expresó públicamente intenciones de regresar a la política provincial. Ahora, ante lo que consideran un cambio en la valoración del Gobierno nacional, algunos dirigentes del espacio comenzaron a reconsiderar ese escenario.
La posición oficial del Frente Renovador, mientras tanto, mantiene como prioridad la unidad del peronismo. “Nosotros tenemos que ir juntos, porque la sociedad nos pide ganarle a Milei”, sostuvo el diputado Sebastián Galmarini, al referirse a las diferencias entre el kicillofismo y el kirchnerismo.
Sin embargo, Galmarini también planteó que la unidad electoral no será suficiente para construir una alternativa competitiva. “En todo caso, yo lo que creo es que a ello hay que agregarle otros valores vinculados a: tenemos que hacer un buen gobierno”, sostuvo. La advertencia coincide con una preocupación que atraviesa a distintos sectores del peronismo: la necesidad de evitar que una futura propuesta opositora quede reducida a una estrategia para enfrentar a Milei y logre, en cambio, ofrecer un programa de gobierno.
En ese escenario, la discusión sobre el liderazgo del peronismo vuelve a tener a la provincia de Buenos Aires como uno de sus principales escenarios. Axel Kicillof aparece como otro de los protagonistas de una disputa que excede las aspiraciones personales y plantea un desafío más profundo: construir una conducción capaz de ordenar al espacio hacia adentro y generar expectativas hacia afuera.
Desde el entorno del Gobernador insisten en que las candidaturas “no están en la agenda de la gente” y plantean que 2026 debe ser un año dedicado a la construcción política. La premisa busca transmitir que el Movimiento Derecho al Futuro prioriza la consolidación de una fuerza con proyección nacional antes de avanzar en definiciones personales.
La lectura del MDF sobre los movimientos del massismo, sin embargo, es diferente. En el entorno de Kicillof dejan trascender que existiría un acuerdo entre el Frente Renovador y La Cámpora para impulsar a Massa como candidato presidencial. En esa interpretación, una eventual postulación de Máximo Kirchner funcionaría como una herramienta de presión en la negociación interna, con el objetivo de que La Cámpora conserve capacidad de decisión sobre la candidatura a gobernador bonaerense, ya sea para el propio Máximo, Mayra Mendoza o Eduardo “Wado” de Pedro.
Mientras la discusión por los nombres gana espacio, todavía queda pendiente un debate de fondo sobre el programa que debería sostener una eventual alternativa peronista en 2027. La relación con el FMI, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la inflación y la distribución de la renta financiera, petrolera, agraria y minera forman parte de una agenda que, tarde o temprano, el espacio deberá abordar si pretende presentarse como una opción de gobierno.
Cada movimiento de Massa es seguido con atención por el resto del peronismo. La difusión de un video junto a Malena Galmarini durante la celebración por la graduación de su hija generó repercusiones internas y alimentó las especulaciones sobre su futuro político. A eso se sumó una mayor presencia pública del exministro, que lentamente vuelve a ocupar un lugar central en las conversaciones del peronismo.
Con 2027 todavía distante, el Frente Renovador busca sostener la unidad mientras evalúa las posibilidades de su principal referente. En paralelo, Kicillof avanza con la construcción del MDF y La Cámpora conserva capacidad de negociación. La disputa por el liderazgo recién comienza, pero el peronismo ya empieza a definir qué nombres, qué alianzas y qué programa podrían darle forma a una alternativa frente a Milei.