Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 ESCENARIOS

El Frente Renovador mueve sus fichas y Massa vuelve a sonar para 2027

Una encuesta que lo ubica competitivo frente a Javier Milei reactivó las expectativas del massismo. Con Sergio Massa nuevamente en el centro de las conversaciones, el peronismo bonaerense debate su futuro entre la unidad, el liderazgo de Axel Kicillof y el rol de La Cámpora.

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