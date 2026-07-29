Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2026 LEGISLATURA BONAERENSE

La agenda que viene: la oposición presiona con ludopatía y Kicillof juega cuatro cartas

Las cámaras se preparan para tratar una batería de proyectos que quedaron en el tintero. Entre ellos, la iniciativa para fijar por ley beneficios impositivos, la polémica regulación de precios de combustibles, varios proyectos contra la ludopatía, etc. El oficialismo, en tanto, avanza con un paquete de cuatro leyes sobre salud, plataformas digitales y seguridad, aunque las internas con La Cámpora complican su tratamiento

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