La agenda que viene: la oposición presiona con ludopatía y Kicillof juega cuatro cartas
Las cámaras se preparan para tratar una batería de proyectos que quedaron en el tintero. Entre ellos, la iniciativa para fijar por ley beneficios impositivos, la polémica regulación de precios de combustibles, varios proyectos contra la ludopatía, etc. El oficialismo, en tanto, avanza con un paquete de cuatro leyes sobre salud, plataformas digitales y seguridad, aunque las internas con La Cámpora complican su tratamiento
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Pasada la fiebre mundialista y en pleno periodo de receso invernal, la Legislatura bonaerense amasa una batería de proyectos que quedaron en el tintero y que, en muchos casos, podría sacar adelante de aquí a finales de año.
Entre las iniciativas que destacan se encuentra una que lleva la firma del presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, con media sanción en Diputados y a la espera de aprobación en el Senado.
La propuesta busca fijar por ley los beneficios impositivos que reciben los partidos de Patagones, Villarino, Púan, Tornquist y parte de Saavedra por integrar el Área Patagónica bonaerense.
No exento de polémica, la massista Ayelén Rasquetti busca regular los aumentos de precios de los combustibles, obligando a las empresas a comunicar con anticipación la suba de precios. La idea es rechazada por las cámaras del sector.
La oposición, especialmente, puso el acento en el combate con la ludopatía. Aseguran que irán con todo para sacar algunos de los varios proyectos presentados al respecto, en medio de la preocupación que generan las consecuencias de las apuestas online en, sobre todo, los menores de edad.
De hecho, el oficialismo se vio envuelto en una (otra) disputa interna por el control de una nueva comisión acerca del tema, que se saldó con una victoria de La Cámpora, que logró imponer a la chacabuquense Micael Olivetto al frente del grupo. Como vice fue nombrado Fernando Rovello (PRO) y el radical abadista Diego Garciarena es el Secretario.
Más complicado es que avance un proyecto que, por ahora, permanece congelado. Es el de la diputada camporista Maite Alvado, que intenta modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales en territorio bonaerense. La propuesta es rechazada por los empresarios y el Gobierno provincial tomó distancia de ella.
Como contrapartida, el Ejecutivo impulsa una instancia obligatoria de conciliación previa, con la intención de reducir litigios, promover acuerdos entre partes y sostener garantías frente a la ofensiva del mileismo contra los derechos laborales.
En el Senado, en tanto, el kicillofismo libra su batalla para bloquear las declaraciones de emergencias alimentaria y sanitaria presentadas por el ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien sumó luego la obligación de que la Provincia se haga cargo en forma exclusiva del combustible y arreglo de patrulleros, un costo del que en la actualidad se hacen cargo la mayor parte de las intendencias.
El gobierno de Axel Kicillof plantea un paquete de cuatro proyectos de ley vinculados a la salud, seguridad y trabajo. Por ese motivo, ya presentó tres en el Senado y se espera que a la brevedad eleven el cuarto.
“Vamos a impulsar cuatro proyectos que son dos de salud, uno vinculo a las aplicaciones y a la policía”, contaron desde la Gobernación. Asimismo, adelantaron que “estamos trabajando con todos los espacios”.
Sin embargo, desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) saben que no será una tarea fácil poder encarar el tratamiento de las iniciativas y luego aprobarlas. Es que las diferencias con La Cámpora y los aliados al kirchnerismo complican cada paso en la Legislatura. Con mayoría automática en la Cámara alta. “Ya sabemos quienes son los que van a trabar”, dijeron desde el kicillofismo.
En cuanto a las iniciativas de salud se encuentran la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria y la del Sistema Integrado de Salud de la provincia De Buenos Aires (Sipba). En un primer momento se especulaba con la presencia del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en el Senado para exponer sobre los temas, pero ahora la chance se enfrío y está sujeta al termómetro interno.
En tanto, la tercera iniciativa propone la creación del Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales. El objetivo es “generar acciones que brinden el acceso a servicios, información y demás beneficios necesarios para el desempeño de las funciones de las y los trabajadores que desarrollan sus tareas organizadas o mediadas por plataformas digitales, cualquiera sea la forma jurídica de su vinculación contractual o asociativa”.
Finalmente, el cuarto proyecto todavía no fue presentado, pero es trabajado y debatido desde varios sectores. La idea de construir una Ley de Seguridad Pública gana terreno.
Desde el ministerio de Seguridad, junto a intendentes y legisladores del MDF, trabajan para ultimar detalles. Hasta el momento no se ha precisado cuándo lo presentarían en la Legislatura, pero aceleran para hacerlo cuanto antes y apurar el debate.