Cinco clásicos del cine que siguen a El Padrino

Para los amantes de El Padrino, la icónica trilogía de Francis Ford Coppola que marcó un antes y un después en el cine de mafia, existen varias películas que comparten su atmósfera de poder, traición y complejos vínculos familiares.



Una selección reciente destaca cinco títulos imprescindibles que profundizan en esos mismos universos.



Uno de los nuestros, de Martin Scorsese (1990), muestra el ascenso y la caída de un mafioso desde dentro, con un ritmo trepidante y una mirada cruda a la vida criminal.



Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone en 1984, abarca amistad, crimen y traición a lo largo de toda una vida, en un relato épico ambientado en el Nueva York de principios del siglo XX.



Casino, también de Martin Scorsese (1995), narra cómo la mafia construye y destruye un imperio en Las Vegas, con un elenco estelar y una puesta en escena deslumbrante.



El gatopardo, de Luchino Visconti (1963), presenta a una familia aristócrata que asiste al final de su mundo, en un drama histórico sobre el cambio social y la decadencia de una clase privilegiada.



Por último, Muerte entre las flores, de Joel y Ethan Coen (1990), explora lealtades rotas dentro de una guerra entre mafias, con un estilo estilizado y diálogos afilados que la convierten en un clásico del género.



Estas cinco películas ofrecen distintas aproximaciones al poder, la lealtad y la traición, ideales para quienes buscan ampliar el universo que abrió El Padrino.