Apps
Martes, 28 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
CLASICO

Cinco clásicos del cine que siguen a El Padrino

Una lista de mafia y dramas de poder que profundizan en la lealtad, la traición y el declive de familias o imperios criminales

Cinco clásicos del cine que siguen a El Padrino
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Para los amantes de El Padrino, la icónica trilogía de Francis Ford Coppola que marcó un antes y un después en el cine de mafia, existen varias películas que comparten su atmósfera de poder, traición y complejos vínculos familiares.

Una selección reciente destaca cinco títulos imprescindibles que profundizan en esos mismos universos.

Uno de los nuestros, de Martin Scorsese (1990), muestra el ascenso y la caída de un mafioso desde dentro, con un ritmo trepidante y una mirada cruda a la vida criminal.

Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone en 1984, abarca amistad, crimen y traición a lo largo de toda una vida, en un relato épico ambientado en el Nueva York de principios del siglo XX.

Casino, también de Martin Scorsese (1995), narra cómo la mafia construye y destruye un imperio en Las Vegas, con un elenco estelar y una puesta en escena deslumbrante.

El gatopardo, de Luchino Visconti (1963), presenta a una familia aristócrata que asiste al final de su mundo, en un drama histórico sobre el cambio social y la decadencia de una clase privilegiada.

Por último, Muerte entre las flores, de Joel y Ethan Coen (1990), explora lealtades rotas dentro de una guerra entre mafias, con un estilo estilizado y diálogos afilados que la convierten en un clásico del género.

Estas cinco películas ofrecen distintas aproximaciones al poder, la lealtad y la traición, ideales para quienes buscan ampliar el universo que abrió El Padrino.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

ESCENARIOS

El Frente Renovador mueve sus fichas y Massa vuelve a sonar para 2027

Una encuesta que lo ubica competitivo frente a Javier Milei reactivó las expectativas del massismo. Con Sergio Massa nuevamente en el centro de las conversaciones, el peronismo bonaerense debate su futuro entre la unidad, el liderazgo de Axel Kicillof y el rol de La Cámpora.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PBA rompió vínculo con Nación y oficializó el control total de los subsidios al transporte

Kicillof recibió a los intendentes que buscan convertirse en la cuarta pata del peronismo

Aníbal Fernández se acerca a Kicillof, rechaza el desdoblamiento y critica al kirchnerismo

La "trampita" de la candidatura CFK y la estrategia para erosionar a Kicillof

Kicillof habilita usar fondos sobrantes del SAE para saldar deudas del programa MESA

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET