Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

PBA rompió vínculo con Nación y oficializó el control total de los subsidios al transporte

La Provincia dio por terminado el convenio que durante siete años reguló junto al Estado nacional el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público en el AMBA. A su vez, el decreto oficializa que la Provincia ya no necesita la intervención técnica del Estado nacional.

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