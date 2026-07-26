Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El flojo arranque de las vacaciones de invierno enciende alertas en Mar del Plata

Tras una primera semana con niveles de ocupación en pisos históricos y un consumo sumamente acotado, los sectores inmobiliario y laboral analizan con preocupación el impacto de la coyuntura nacional en la economía local. El congelamiento de las contrataciones temporales refleja la cautela de un mercado golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

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