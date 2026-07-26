El flojo arranque de las vacaciones de invierno enciende alertas en Mar del Plata
Tras una primera semana con niveles de ocupación en pisos históricos y un consumo sumamente acotado, los sectores inmobiliario y laboral analizan con preocupación el impacto de la coyuntura nacional en la economía local. El congelamiento de las contrataciones temporales refleja la cautela de un mercado golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
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El inicio del receso escolar volvió a poner a prueba la dinámica económica de la ciudad de Mar del Plata, exponiendo un escenario sensiblemente más complejo que el de temporadas anteriores. Cumplidos los primeros siete días de las vacaciones de invierno, el balance preliminar que realizan las principales entidades productivas y gremiales de la ciudad confirma una ralentización del flujo turístico y, fundamentalmente, una contracción drástica en la capacidad de gasto de quienes visitan el distrito.
Desde el ámbito inmobiliario, los registros del mercado de alquileres temporarios señalan números inusualmente bajos para la época. Quienes monitorean la actividad de hospedajes destacan que la masa de visitantes inicial resultó claramente insuficiente respecto a las proyecciones y a los promedios de los últimos años.
Si bien el patrón habitual del receso invernal suele mostrar una curva ascendente hacia el segundo tramo, las estimaciones sectoriales anticipan que la temporada completa difícilmente logre acoplarse a los valores históricos de ocupación, condicionada por la cautela con la que las familias administran sus gastos de recreación.
Esa merma en el turismo receptivo se proyecta de manera directa sobre la vida comercial del centro marplatense y los corredores gastronómicos. En el sector laboral, gremios como el de Pasteleros y áreas afines advierten que el movimiento estimado -situado cerca de una tercera parte de la capacidad potencial- no logra derramar ingresos significativos en los mostradores. La postal urbana muestra circulación de transeúntes, pero con un nivel de consumo que los propios dirigentes califican como mínimo. Esta retracción salarial generalizada se tradujo de forma inmediata en una decisión empresaria tajante: la suspensión total de las contrataciones eventuales de invierno, un recurso que tradicionalmente servía de alivio para el empleo temporario en la ciudad.
A pesar del cuadro restrictivo, la coyuntura laboral presenta un matiz de resistencia. Frente al declive del volumen de ventas, las estructuras comerciales de la ciudad han optado por sostener sus planteles estables, evitando por el momento una ola de despidos masivos. El tejido empresarial local transita la emergencia absorbiendo la baja rentabilidad a la espera de un eventual repunte en el tramo final del receso y mirando, con mayor incertidumbre que certezas, el horizonte de la próxima temporada estival.