Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2026 EN PROBLEMAS

Empresarios bonaerenses presionan a Nación por las rutas y exigen reactivar obras clave para la producción

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense llevó un duro informe a Vialidad Nacional por el deterioro de las rutas 5, 7, 33 y 188. Desde el organismo ratificaron que las obras de mayor envergadura dependerán de inversiones privadas, lo que profundizó la preocupación del sector productivo.

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