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FIJÓ POSTURA

Kicillof bancó las reelecciones de intendentes y le pasó la pelota a la Legislatura

Durante una recorrida por General Alvear, el Gobernador se refirió a uno de los temas electorales importantes que deberán debatirse

Kicillof bancó las reelecciones de intendentes y le pasó la pelota a la Legislatura
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a posicionarse a favor de la reelección indefinida de intendentes durante un acto en General Alvear donde inauguraron un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), junto al ministro Nicolás Kreplak y el intendente Ramón Capra.

Ratificando la postura del Movimiento Derecho a Futuro, Kicillof enfatizó: “Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”. 

Sin embargo, el gobernador volvió a patear la pelota y aseguró que es “un tema de la Legislatura”. Cabe recordar que existen varios proyectos en el ámbito legislativo para debatir las reelecciones: uno presentado por la senadora kicillofista Ayelén Durán para permitir más de dos mandatos de los alcaldes, y uno presentado por Luís Vivona que permite la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Este último cuenta con media sanción.

En esa línea, sentenció que “es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”.

“Son dirigentes que si están en alguna o se mandan alguna los conoce el pueblo, es distinto a otras discusiones de reelección como a nivel de Gobernación o presidencial. Creo que hemos sido claros, hay que esperar que resuelva la Legislatura", sentenció el Gobernador durante la conferencia de prensa posterior al acto en Alvear.

 
Durante su discurso en el acto, el mandatario volvió a confrontar con el gobierno nacional: "Hoy vinimos a General Alvear a inaugurar un nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de agua para la localidad: estamos dando respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad”. 

“Esto demuestra que, aunque algunos lo quieran dinamitar, sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses”, agregó.

"Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan”, sostuvo el mandatario bonaerense, y agregó: “Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor”.

A partir de una inversión de $1.272 millones, el CAPS cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. De esta forma, permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal “Bernardino Rivadavia” y facilitar el acceso a la salud a más de 10 mil vecinos de los barrios de Villa Barreiro y Villa Carluccio. 

En tanto Kreplak, remarcó: “La inauguración de este establecimiento representa un avance muy importante para el sistema de salud de General Alvear y es parte de una transformación estructural que venimos haciendo en la Provincia para ampliar y garantizar derechos”.
 

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