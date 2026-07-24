Kicillof bancó las reelecciones de intendentes y le pasó la pelota a la Legislatura

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a posicionarse a favor de la reelección indefinida de intendentes durante un acto en General Alvear donde inauguraron un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), junto al ministro Nicolás Kreplak y el intendente Ramón Capra.
Ratificando la postura del Movimiento Derecho a Futuro, Kicillof enfatizó: “Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”.
Sin embargo, el gobernador volvió a patear la pelota y aseguró que es “un tema de la Legislatura”. Cabe recordar que existen varios proyectos en el ámbito legislativo para debatir las reelecciones: uno presentado por la senadora kicillofista Ayelén Durán para permitir más de dos mandatos de los alcaldes, y uno presentado por Luís Vivona que permite la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Este último cuenta con media sanción.
En esa línea, sentenció que “es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”.
“Son dirigentes que si están en alguna o se mandan alguna los conoce el pueblo, es distinto a otras discusiones de reelección como a nivel de Gobernación o presidencial. Creo que hemos sido claros, hay que esperar que resuelva la Legislatura", sentenció el Gobernador durante la conferencia de prensa posterior al acto en Alvear.
General Alvear cumplió años y lo celebramos con una obra muy importante para sus vecinos: un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, el Nº209 que inauguramos en nuestra gestión, que va descomprimir la demanda en el hospital municipal. pic.twitter.com/uFh6KRjRqM
Durante su discurso en el acto, el mandatario volvió a confrontar con el gobierno nacional: "Hoy vinimos a General Alvear a inaugurar un nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de agua para la localidad: estamos dando respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad”.
“Esto demuestra que, aunque algunos lo quieran dinamitar, sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses”, agregó.
"Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan”, sostuvo el mandatario bonaerense, y agregó: “Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor”.
A partir de una inversión de $1.272 millones, el CAPS cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. De esta forma, permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal “Bernardino Rivadavia” y facilitar el acceso a la salud a más de 10 mil vecinos de los barrios de Villa Barreiro y Villa Carluccio.
En tanto Kreplak, remarcó: “La inauguración de este establecimiento representa un avance muy importante para el sistema de salud de General Alvear y es parte de una transformación estructural que venimos haciendo en la Provincia para ampliar y garantizar derechos”.