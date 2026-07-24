Kicillof bancó las reelecciones de intendentes y le pasó la pelota a la Legislatura

RECLAMO

Ida y vuelta: intendentes insisten con el regreso al territorio de policías “locales” Luego del asesinato de un oficial de Tres Arroyos en Fuerte Apache, los jefes comunales reabren su pedido de que los egresados de la Vucetich vuelvan a cumplir servicio a su ciudad. Un peronista y un radical saltaron la grieta y recordaron el reclamo.