Volver | La Tecla Informe Especial 24 de julio de 2026 RUTAS NACIONALES

Por Sebastián Lalaurette

La red vial argentina se desintegra

El complejo entramado de carreteras quedó librado a la buena de Dios con el corte de las obras de mantenimiento. Costos económicos y vidas en riesgo por la motosierra libertaria.

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