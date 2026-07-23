Casi se infartan: el IPS tuvo fallos en los recibos y llovieron reclamos de jubilados
El Instituto de Previsión Social admitió que un problema técnico en la aplicación generó errores en los recibos del mes de julio. Tras las quejas, aclararon que no hay cambios en el cronograma de pago ni en los montos.
Luego de una lluvia de reclamos, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que un inconveniente técnico afectó el funcionamiento del módulo Mi IPS, la app utilizada para revisar los recibos de las jubilaciones.
Según admitieron desde el organismo previsional bonaerense, el sistema estuvo arrojando resultados incorrectos y generó preocupación entre los jubilados de la Provincia.
Este fallo obligó al IPS a aclarar que “la liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos del mes de julio no se ve afectado”, explicando que “se ha detectado en las últimas horas un inconveniente técnico en el sistema que genera la visualización de los recibos de haberes de las personas jubiladas“.
Al respecto, detallaron que se trató de un error de visualización, ya que al ingresar a la aplicación varios usuarios reportaron que los importes no eran los correctos. El organismo aseguró al respecto que “los haberes de las y los beneficiarios serán liquidados correctamente junto con el cronograma de pagos establecido”.
Cabe recordar que, de acuerdo con el cronograma oficial, el 30 de julio cobrarán los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2, 3. Ese mismo día cobran las pensiones sociales no contributivas de todos los DNI (del 0 al 9), mientras que el 31 se pagarán los haberes de julio a los poseedores de documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8, 9.