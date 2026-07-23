Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2026

Casi se infartan: el IPS tuvo fallos en los recibos y llovieron reclamos de jubilados

El Instituto de Previsión Social admitió que un problema técnico en la aplicación generó errores en los recibos del mes de julio. Tras las quejas, aclararon que no hay cambios en el cronograma de pago ni en los montos.

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