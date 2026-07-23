Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof salió al mercado y colocó deuda por casi $300 millones en solo una licitación

La Provincia emitió el séptimo tramo de Letras del Tesoro y obtuvo financiamiento por $378.408 millones, muy por encima de los $10.000 millones previstos inicialmente. La colocación refleja una fuerte demanda del mercado y apunta a cubrir necesidades transitorias de caja.

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