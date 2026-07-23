Kicillof salió al mercado y colocó deuda por casi $300 millones en solo una licitación
La Provincia emitió el séptimo tramo de Letras del Tesoro y obtuvo financiamiento por $378.408 millones, muy por encima de los $10.000 millones previstos inicialmente. La colocación refleja una fuerte demanda del mercado y apunta a cubrir necesidades transitorias de caja.
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El gobierno de Axel Kicillof volvió a recurrir al mercado financiero para obtener recursos y concretó una colocación de deuda por más de $378.408 millones mediante la emisión del séptimo tramo del Programa de Letras del Tesoro 2026. La operación, oficializada por la Tesorería General bonaerense, superó ampliamente el monto inicialmente previsto para la licitación y evidenció un fuerte interés de los inversores.
La resolución establece que las Letras del Tesoro se emiten para atender deficiencias estacionales de caja, una herramienta prevista por la Ley de Administración Financiera provincial que permite obtener financiamiento de corto plazo para afrontar compromisos mientras ingresan los recursos tributarios y de coparticipación.
Cuando el Ministerio de Economía bonaerense aprobó las condiciones del séptimo tramo había fijado un monto de hasta $10.000 millones, distribuido en tres instrumentos ampliables durante la licitación. Sin embargo, la elevada demanda registrada en el proceso realizado el 21 de julio permitió ampliar significativamente la colocación.
En total, la Provincia adjudicó $378.408.008.529, repartidos en tres emisiones. La primera correspondió a una reapertura de Letras con vencimiento el 21 de agosto de 2026, por $278.595.179.504. La segunda fue una emisión con vencimiento el 24 de septiembre de 2026, por $88.620.870.626, mientras que la tercera consistió en Letras capitalizables con vencimiento el 19 de noviembre de 2026, por $11.191.958.399.
Los títulos fueron colocados mediante licitación pública realizada en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), bajo el sistema de subasta holandesa de precio único. Además, podrán integrarse tanto en efectivo como mediante el canje de Letras próximas a vencer, una modalidad que la Provincia viene utilizando para administrar los vencimientos de corto plazo.
A su vez, la resolución también pone de relieve que la emisión fue posible luego de que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizara a la Provincia a tomar endeudamiento dentro del Programa de Letras del Tesoro 2026. Ese aval nacional era un requisito previsto por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal para que Buenos Aires pudiera salir nuevamente al mercado financiero.
La resolución recuerda que el Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2026 fue autorizado por un equivalente de hasta USD 550 millones y $89.500 millones de saldo en circulación, con el aval de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, tal como exige la normativa vigente para las jurisdicciones provinciales.
Antes de esta colocación, la Provincia ya había emitido Letras por $2,64 billones durante 2026 y rescatado títulos por $1,76 billones, por lo que el saldo en circulación ascendía a $884.158 millones. La nueva operación se incorpora dentro de esos límites legales y forma parte de la estrategia financiera del Ejecutivo bonaerense para sostener la liquidez y administrar el perfil de vencimientos en un contexto de restricciones fiscales y financieras.