Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2026 ECONOMIA

Agosto: Diputados se prepara para ir por los dólares bajo el colchón

Tras el receso invernal, La Libertad Avanza iniciará conversaciones con distintos bloques para impulsar el proyecto en el Congreso.

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