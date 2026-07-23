Agosto: Diputados se prepara para ir por los dólares bajo el colchón

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La Cámara de Diputados tendrá entre sus principales temas de agenda de agosto el proyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca generar mayores incentivos para que los contribuyentes incorporen al sistema financiero dólares que permanecen fuera del circuito formal.
Tras el receso invernal, La Libertad Avanza comenzará a negociar con la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros bloques provinciales para reunir los votos necesarios. El oficialismo cuenta con 95 bancas y necesita sumar al menos 34 diputados para alcanzar el quórum de 129 legisladores. Las conversaciones estarán encabezadas por Martín Menem, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
Entre los principales cambios, el proyecto propone ampliar el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y flexibilizar los controles de ARCA. El Gobierno busca elevar del 15% al 30% la diferencia entre ingresos y bienes declarados que habilita revisiones, con el objetivo de facilitar la exteriorización de fondos. Según estimaciones oficiales, todavía existirían unos US$170.000 millones sin declarar.
Desde Unión por la Patria anticiparon que buscarán modificar la iniciativa para excluir del régimen simplificado a funcionarios públicos y sus familiares. El planteo fue presentado por el diputado Eduardo Valdés y surgió tras la polémica por la rectificación de la declaración jurada patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.