Pareja movió el banco y metió un cambio: nuevo coordinador libertario en la Quinta
El armador de Karina Milei en la Provincia oficializó al edil necochense Mariano Valiante como responsable libertario en esa región. Lo informó junto al diputado nacional y referente violeta Alejandro Carrancio en las redes sociales.
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El armador provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, dio un golpe de timón y designó al presidente del bloque de concejales de Necochea de ese espacio, Mariano Valiante, como nuevo coordinador de la Quinta Sección electoral.
El anuncio lo realizó el propio referente de Karina Milei en la Provincia en redes sociales, asegurando que “esta nueva etapa permitirá seguir impulsando las iniciativas partidarias y consolidando el crecimiento de las ideas de la libertad en toda la sección”.
En la imagen también está presente el ex legislador provincial y actual diputado nacional, Alejandro Carrancio, quien fue reemplazado en la Legislatura por Geraldine Calvella cuando fue convocado para integrar el Gobierno nacional.
Desde La Libertad Avanza destacaron que el nuevo rol de Valiante tendrá como objetivo impulsar las iniciativas del espacio, fortalecer la presencia política en los 27 distritos que conforman la Sección y continuar con el crecimiento de las ideas libertarias en una de las regiones electorales más importantes del territorio bonaerense.
Antes de ocupar una banca como edil violeta en territorio necochense, Valiante se desempeñó como croupier profesional, asistente gerontológico y trabajó en el ámbito de las cooperativas. Como concejal de LLA, es secretario en las comisiones de Asuntos Agrarios y Pesca, y de Transporte.