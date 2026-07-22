Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 RELEVO

Pareja movió el banco y metió un cambio: nuevo coordinador libertario en la Quinta

El armador de Karina Milei en la Provincia oficializó al edil necochense Mariano Valiante como responsable libertario en esa región. Lo informó junto al diputado nacional y referente violeta Alejandro Carrancio en las redes sociales.

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