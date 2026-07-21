Extranjeros “anti-Argentina”: quieren una ley para cobrarles por salud y educación
Desde el bloque de diputados de La Libertad Avanza y del PRO presentaron un proyecto de ley para que las personas nacidas en otros países que residan en la provincia dejen de percibir la gratuidad en salud y educación. Lo recaudado servirá para fortalecer el sistema sanitario
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Una nueva polémica se desatará en la Legislatura bonaerense con un proyecto de ley que obligaría a los extranjeros a dejar de percibir la gratuidad en salud y educación pública. La misma fue presentada en el Senado y lleva las firmas de varios diputados de La Libertad Avanza y del presidente del bloque del PRO.
Esta iniciativa se da luego de los reproches que realizaron personas extranjeras a los argentinos luego de la final de la Copa del Mundo. A través de su cuenta de X, Romo expresó: “Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.
De acuerdo al proyecto, la iniciativa tiene “por objeto establecer un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales y de retribuciones por los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país, de conformidad con las garantías y excepciones previstas en Ia presente ley”.
La normativa se aplicaría en los “establecimientos de salud dependientes de Ia Provincia y a las universidades provinciales de gestión estatal” que estén en suelo bonaerense.
El proyecto lleva la firma del presidente de bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, y del PRO, Alejandro Rabinovich. También pusieron el gancho los diputados libertarios Juanes Osaba, Nahuel Sotelo, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnati, Luis Ontiveros, Gastón Abonjo y Ramón “El Nene” Vera.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
Según el proyecto, las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente “deberán solventar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, por si mismas, mediante seguro de salud o a través de un tercero obligado, con las garantías y excepciones previstas en esta ley”.
Sin embargo, “ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia que conlleven riesgo inminente para la vida. El eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente”, según indica el proyecto opositor.
De acuerdo al texto que publicó Romo en su cuenta de X, los recursos percibidos “ingresarán al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y serán destinados a la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, a obras de infraestructura y a la mejora de la capacidad operativa de los efectores públicos provinciales”
Con respecto a la educación universitaria, el proyecto establece que los mismas deberán establecer “retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Los órganos superiores de cada institución fijarán los montos, modalidades de pago y mecanismos de actualización dentro del marco de esta ley”.
Para defender la iniciativa, el diputado Agustín Romo expresó: “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad".
“Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”, sentenció el presidente de bloque.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara por LLA, Juanes Osaba sentenció: “La propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia. No le negamos la atención médica de urgencia a nadie porque la vida es lo primero, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado; cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”.