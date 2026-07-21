Wanda Nara reveló el llamado desesperado de Mauro Icardi tras el robo en Milán

Wanda Nara vivió momentos de gran tensión durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras se encontraba trabajando en el estadio de Nueva Jersey, recibió la peor noticia: tres delincuentes habían ingresado a robar a su mansión en Lago di Como, Milán, donde se encontraban sus hijos junto a una empleada.



Según relató, sucedió que los niños se encerraron en una habitación al ver a personas desconocidas en la casa. Los ladrones se llevaron dinero, joyas y los pasaportes. Por fortuna, no hubo heridos y solo se registraron pérdidas materiales.



Asimismo, la policía investiga el caso analizando las cámaras de seguridad de la vivienda.



Por su parte, la blonda desmintió las versiones que circulaban sobre la reacción de su ex marido, Mauro Icardi: “Eso que están diciendo es mentira. Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Pidió hablar él con el custodio nuestro”. también aseguró que el futbolista realizó un llamado desesperado al enterarse de lo ocurrido.



A través de sus redes sociales, Wanda expresó su alivio porque sus hijos están bien tras el susto y destacó su valentía: “Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”. Además, anunció que mantendrán custodia reforzada por un tiempo debido al miedo que quedó en la familia.



“Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!”, pidió la mediática en un mensaje público.