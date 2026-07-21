Tras el “ayudín” de Provincia, municipales cobraron el aguinaldo y levantaron el paro
El sindicato de trabajadores del municipio de Azul dejó sin efecto la medida de fuerza prevista para hoy, luego de que la comuna gobernada por el camporista Nelson Sombra recibiese fondos para hacer frente a la mitad del medio aguinaldo pendiente de pago.
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El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) dejó sin efecto la medida de fuerza que había anunciado para este martes, luego de que la Provincia de Buenos Aires concretara la transferencia de los fondos pendientes del medio aguinaldo.
Tal como había advertido el gremio, las acciones se mantendrían hasta el pago total de la deuda, por lo que retomó la prestación de servicios que brinda la comuna gobernada por el camporista Nelson Sombra.
Tras el OK de la Provincia, el jefe de Gabinete provincial, Ignacio Pallia, se comunicó con el secretario general del STMA, Luciano Varela, para confirmarle que el depósito se había realizado a primera hora de este martes.
En sintonía con el anuncio, el municipio de Azul informó que ya acreditó el 50% restante del aguinaldo correspondiente a junio, completando así el pago pendiente para los trabajadores municipales.
Cabe recordar que el viernes pasado el Gobierno provincial había otorgado al municipio un adelanto de coparticipación por 300 millones de pesos, en lugar del ATP que esperaba la comuna. Ese monto será descontado de futuras remesas de coparticipación.