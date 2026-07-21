Volver | La Tecla Municipios 21 de julio de 2026 ALIVIO

Tras el “ayudín” de Provincia, municipales cobraron el aguinaldo y levantaron el paro

El sindicato de trabajadores del municipio de Azul dejó sin efecto la medida de fuerza prevista para hoy, luego de que la comuna gobernada por el camporista Nelson Sombra recibiese fondos para hacer frente a la mitad del medio aguinaldo pendiente de pago.

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