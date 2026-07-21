PBA promulgó una ley de registro genético para identificar personas desaparecidas
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó tres normas que aprobó la Legislatura. Entre las mismas, está la creación de un Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres y restos cadavéricos no identificados para fortalecer la búsqueda e identificación de personas.
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El Gobierno de Axel Kicillof promulgó tres nuevas leyes aprobadas por la Legislatura bonaerense que abarcan áreas vinculadas a la justicia, el transporte y la salud. Entre ellas se destaca la creación del Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados, una herramienta que buscará agilizar la identificación de personas fallecidas sin identidad conocida y contribuir a la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.
Las normas, registradas bajo los números 15.613, 15.614 y 15.615, fueron publicadas en el Boletín Oficial y quedaron formalmente incorporadas al ordenamiento jurídico de la provincia.
Un registro genético para identificar personas desaparecidas
La ley 15.615 crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados, que funcionará en el ámbito del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia, creado por la Ley 13.869. El proyecto fue presentado por los diputados del peronismo Facundo Tignanelli (La Cámpora) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador).
El objetivo es centralizar toda la información genética, biológica, odontológica y forense de cadáveres o restos humanos que no hayan podido ser identificados, con la finalidad de determinar su identidad y aportar elementos para localizar a personas desaparecidas o extraviadas.
La norma establece que las autoridades judiciales o los organismos que intervengan en un hallazgo deberán comunicar el caso al Registro dentro de las 48 horas, para iniciar un legajo único con toda la información disponible.
Ese expediente reunirá, entre otros elementos:
Perfil de ADN.
Huellas dactilares.
Fichas odontológicas.
Fotografías.
Descripción de tatuajes, cicatrices y patologías.
Causa de muerte.
Objetos personales y muestras biológicas.
Evidencias relacionadas con el fallecimiento.
Datos del lugar donde fue encontrado el cuerpo.
Toda esa información será incorporada a una base de datos permanente que permitirá realizar futuras comparaciones cuando aparezcan denuncias por desaparición o nuevos elementos de investigación.
La ley también modifica el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte para incorporar los estudios realizados sobre cadáveres y restos cadavéricos no identificados, ampliando así el universo de información genética disponible para investigaciones judiciales.
Además, establece que toda la información tendrá carácter confidencial y secreto, permanecerá bajo custodia del Poder Judicial y será eliminada únicamente cuando la identidad de la persona quede determinada.
Transporte público con mayor accesibilidad
Otra de las normas promulgadas, la Ley 15.613, incorpora nuevas medidas destinadas a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte público. La iniciativa fue presentada por la senadora oficialista Luciana Padulo (Frente Renovador).
La iniciativa obliga a las empresas de transporte a colocar pictogramas en las unidades para facilitar la comprensión de la información a personas con dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.
Al mismo tiempo, modifica la normativa sobre licencias habilitantes para choferes de transporte de pasajeros, incorporando como requisito obligatorio la aprobación de capacitaciones sobre trato adecuado hacia personas con discapacidad, además de los cursos específicos que determine la autoridad de aplicación.
La ley también prevé que el Poder Ejecutivo entregue los pictogramas a los municipios que adhieran para colocarlos en terminales, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al sistema de transporte.
Un día provincial para concientizar sobre el TDAH
La tercera norma promulgada es la Ley 15.614, que instituye el 28 de julio como el Día Provincial de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). El expediente fue presentado e impulsado por el diputado de la UCR, Valentín Miranda.
El objetivo es promover el conocimiento público sobre este trastorno mediante campañas, jornadas y actividades de difusión que podrán organizarse en conjunto entre la autoridad de aplicación y la Dirección General de Cultura y Educación.
La ley también invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa para ampliar el alcance de las acciones de sensibilización en todo el territorio provincial.
Con estas tres promulgaciones, el Ejecutivo bonaerense incorporó nuevas herramientas en materia de identificación forense, accesibilidad en el transporte y promoción de la salud, avanzando en iniciativas que habían obtenido aprobación legislativa durante la última sesión de junio.