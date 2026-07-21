Nuevo revés para Argentina por estatizaciones: debe pagar USD 390 millones por Aerolíneas
La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó un fallo que obliga al país a afrontar una indemnización superior a los USD 390 millones por la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La decisión fortalece el reclamo del fondo Titan Consortium.
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La Justicia de Estados Unidos volvió a emitir un fallo adverso para la Argentina al confirmar la condena que obliga al Estado nacional a pagar más de USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó el planteo presentado por la Argentina para revertir la sentencia de primera instancia. De esta manera, quedó firme el reclamo impulsado por Titan Consortium, el fondo que actualmente posee los derechos para cobrar la indemnización.
El caso representa uno de los litigios internacionales de mayor impacto económico para el país. Además, la resolución judicial llega luego de que la Argentina permaneciera durante más de un año sin efectuar pagos vinculados a este laudo, situación que derivó en una intensificación de las acciones judiciales por parte del fondo acreedor.
La controversia se remonta a 2008, cuando el Estado nacional decidió recuperar el control de Aerolíneas Argentinas y Austral, que hasta ese momento eran administradas por el grupo español Marsans. La compañía consideró que la expropiación vulneró sus derechos y recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores.
En 2017, el Ciadi falló a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones, monto al que posteriormente se le sumaron intereses. Con el paso de los años, los derechos sobre ese reclamo fueron transferidos primero al fondo Burford Capital y luego a Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar la sentencia en tribunales estadounidenses.
El reciente fallo habilita a Titan a continuar con las gestiones para intentar hacer efectivo el cobro y aumenta la presión sobre eventuales activos argentinos en el exterior que puedan ser objeto de medidas judiciales.
La resolución judicial se conoce en un momento de mejora en las cuentas de Aerolíneas Argentinas. Según informó la compañía, durante 2025 registró un resultado operativo positivo de USD 112,7 millones, consolidando el superávit alcanzado el año anterior y manteniendo su funcionamiento sin asistencia del Tesoro Nacional.
La empresa atribuyó esa recuperación a un proceso de reducción de costos, que incluyó una disminución de personal, el cierre de oficinas, la eliminación de rutas con pérdidas y distintas medidas para mejorar la eficiencia operativa.
Pese a esa recuperación financiera, cualquier intento de avanzar con una eventual privatización de la aerolínea de bandera requerirá la aprobación del Congreso, un paso que el Gobierno aún no logró concretar.