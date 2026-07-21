Volver | La Tecla Nacionales 21 de julio de 2026 JUDICIALES

Nuevo revés para Argentina por estatizaciones: debe pagar USD 390 millones por Aerolíneas

La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó un fallo que obliga al país a afrontar una indemnización superior a los USD 390 millones por la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La decisión fortalece el reclamo del fondo Titan Consortium.

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