Volver | La Tecla Municipios 22 de julio de 2026 PICANTE

Otro municipio no pagó el aguinaldo y se armó con los trabajadores municipales

Dos de los tres gremios de empleados de San Pedro, distrito conducido por el peronista Cecilio Salazar, decretaron un paro por 48 horas ante la falta de pago del sueldo anual complementario. El alcalde pidió ayuda a la Provincia, pero aún no llegan los fondos.

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