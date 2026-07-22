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Otro municipio no pagó el aguinaldo y se armó con los trabajadores municipales

Dos de los tres gremios de empleados de San Pedro, distrito conducido por el peronista Cecilio Salazar, decretaron un paro por 48 horas ante la falta de pago del sueldo anual complementario. El alcalde pidió ayuda a la Provincia, pero aún no llegan los fondos.

Otro municipio no pagó el aguinaldo y se armó con los trabajadores municipales
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Una compleja situación viven los empleados municipales de San Pedro, distrito gobernado por el peronista Cecilio Salazar, que llevó a dos de los tres sindicatos a declarar un paro por 48 horas.

La medida responde a la falta de pago del sueldo anual complementario, sumándose al reclamo los profesionales de salud nucleados en CICOP, quienes reclaman por sueldos adeudados.

En el caso de los empleados de la comuna, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San
Pedro, encabezado por Juan Cruz Acosta, explicó que “los sueldos de junio se pagaron, y hoy pagarían las horas extras, pero para el aguinaldo pidieron ayuda a la Provincia y el dinero por ahora no llegó”.

Desde los sindicatos estiman que el Ejecutivo de Salazar, alineado al Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador Axel Kicillof, necesitaría entre 750 y 800 millones de pesos para regularizar la situación.
 

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