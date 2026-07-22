Nombramientos en el Tribunal de Cuentas: quiénes son los nuevos funcionarios
El Gobierno bonaerense oficializó una serie de designaciones interinas en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos de la Provincia y los municipios. Los nombramientos alcanzan a auditorías clave, delegaciones del interior y cargos jerárquicos.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una batería de designaciones interinas en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar la ejecución de los recursos públicos provinciales y municipales. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 814 y 866, firmados por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El principal movimiento se produjo en la Vocalía Municipalidades "B", donde fueron nombrados cuatro funcionarios para ocupar cargos jerárquicos vinculados al control de las cuentas de distintos distritos bonaerenses.
Uno de los nombramientos más relevantes corresponde a Juan Augusto Landa Garza, quien fue designado de manera interina como Auditor Jefe de la Delegación Zona II Quilmes. El funcionario se desempeñaba como auditor y ahora asumirá la conducción de esa delegación tras la vacante generada por el cese de Carlos Enrique Pereyra.
También fue promovida Carolina Chiaraluce, quien asumirá como Auditora de la Delegación Zona XVIII Chascomús. Hasta ahora ocupaba el cargo de Oficial Mayor de Estudios y conservará la reserva de su puesto de planta permanente mientras ejerza la nueva función.
Otra de las designaciones alcanzó a Yanina Soledad Calabrese, quien fue nombrada Oficial Mayor de Estudios, dejando el cargo de Oficial Superior de Despacho y Programación que ocupaba desde 2023.
En tanto, Evangelina Laria fue designada Oficial Superior de Despacho y Programación, también con carácter interino, para cubrir la estructura administrativa de la Vocalía Municipalidades "B".
A estos movimientos se suma una segunda resolución que incorpora a Julieta Del Donno como Analista de la Delegación Zona VI Morón, con una jerarquía equivalente a la de director. La designación se produjo tras la vacante originada por la salida de Andrea Adriana Veloso Prudente.
Todos los funcionarios designados percibirán la Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función (BTU), un adicional remunerativo previsto en el Decreto 641/25 que alcanza al 115% del sueldo básico y que se aplica de manera gradual conforme la normativa vigente.
El Tribunal de Cuentas constituye uno de los organismos de control más importantes de la provincia de Buenos Aires, ya que tiene la responsabilidad de auditar la administración financiera del Estado provincial y supervisar la rendición de cuentas de los 135 municipios bonaerenses. En ese marco, las nuevas designaciones apuntan a reforzar la estructura técnica encargada de controlar la utilización de los recursos públicos.