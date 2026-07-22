Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Nombramientos en el Tribunal de Cuentas: quiénes son los nuevos funcionarios

El Gobierno bonaerense oficializó una serie de designaciones interinas en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos de la Provincia y los municipios. Los nombramientos alcanzan a auditorías clave, delegaciones del interior y cargos jerárquicos.

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