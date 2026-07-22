Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

PBA busca afrontar compromisos viales y desembolsa casi $50 mil millones del BID

El Gobierno bonaerense autorizó una ampliación presupuestaria por $48.752 millones para la Dirección de Vialidad, financiada con desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos estarán destinados a sostener el Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales y a afrontar compromisos de obras previstos para el ejercicio 2026.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.