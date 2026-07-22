PBA busca afrontar compromisos viales y desembolsa casi $50 mil millones del BID
El Gobierno bonaerense autorizó una ampliación presupuestaria por $48.752 millones para la Dirección de Vialidad, financiada con desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos estarán destinados a sostener el Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales y a afrontar compromisos de obras previstos para el ejercicio 2026.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una ampliación presupuestaria de $48.752.051.901 para la Dirección de Vialidad, con el objetivo de reforzar la ejecución del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 298 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión responde a la necesidad de adecuar el Presupuesto General 2026 ante la existencia de remanentes originados en los desembolsos del Préstamo BID 4416/OC-AR, así como a una ampliación de los fondos previstos para este ejercicio por parte del organismo internacional.
Según detalla la resolución, la Dirección de Vialidad solicitó la modificación presupuestaria para afrontar compromisos derivados de la ejecución del programa y de las distintas políticas de infraestructura vial que se encuentran en marcha en el territorio bonaerense.
En ese marco, el Ministerio de Economía, conducido por Pablo López, autorizó la ampliación de las Fuentes y Aplicaciones Financieras de los Organismos Descentralizados por $48.752.051.901, incorporando ese monto al Presupuesto General 2026 para la Dirección de Vialidad.
La norma también establece la ampliación del Presupuesto General de la Administración Provincial por el mismo monto, permitiendo incrementar las partidas destinadas al organismo vial para avanzar con las inversiones contempladas dentro del programa financiado por el BID.
No obstante, la resolución introduce una condición para la utilización de esos recursos. Los compromisos presupuestarios que asuma la Provincia deberán quedar supeditados al efectivo ingreso de los fondos provenientes del préstamo internacional.
En ese sentido, el texto dispone que, si la ampliación de los desembolsos no llegara a concretarse, el Ejecutivo deberá reducir las fuentes y aplicaciones financieras incorporadas mediante esta modificación presupuestaria, evitando comprometer recursos inexistentes.
La medida contó con la intervención favorable de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia, organismos que avalaron la adecuación presupuestaria en el marco de la Ley de Presupuesto 2026.
La inyección de casi $49 mil millones representa uno de los movimientos presupuestarios más importantes oficializados en las últimas semanas y refuerza la estrategia del Gobierno bonaerense de sostener las obras de infraestructura vial mediante financiamiento de organismos multilaterales, en un contexto marcado por las tensiones con la Nación en torno al mantenimiento y financiamiento de las rutas.