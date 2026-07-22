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Nuevos jueces en la Provincia: Milei puso el gancho y oficializó dos designaciones

El Ejecutivo nacional designó magistrados para los tribunales de Lomas de Zamora y San Martín, en el marco de una serie de nombramientos que también alcanzaron a otras jurisdicciones.

Nuevos jueces en la Provincia: Milei puso el gancho y oficializó dos designaciones
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El Gobierno nacional designó este miércoles a 12 nuevos jueces, además de seis conjueces y nueve vocales, a través de una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, publicados en el Boletín Oficial.

De los nuevos magistrados, seis ocuparán cargos en tribunales de la Capital Federal. También hubo designaciones en la provincia de Buenos Aires, con Juan Tomás Rodríguez Ponte como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora y Bernardo María Rodríguez Palma en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín.

El resto de los nombramientos judiciales corresponden a tribunales federales de Tucumán, Misiones y San Juan. En este último caso, Leopoldo Jorge Rago Gallo fue designado como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 por un período de cinco años a partir del 26 de agosto de 2026.

Además, el Ejecutivo nombró seis conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Los cargos fueron asignados a Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio.

Por otra parte, fueron designados nueve vocales en distintas cámaras de apelaciones. Seis de ellos ocuparán cargos en salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, mientras que los restantes fueron nombrados en las cámaras de apelaciones de Mar del Plata, Salta y Resistencia.

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