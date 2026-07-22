Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Nuevos jueces en la Provincia: Milei puso el gancho y oficializó dos designaciones

El Ejecutivo nacional designó magistrados para los tribunales de Lomas de Zamora y San Martín, en el marco de una serie de nombramientos que también alcanzaron a otras jurisdicciones.

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