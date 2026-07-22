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¡En tu cara Mbappé!: Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol eligió a Lionel Messi como mejor jugador de la Copa del Mundo. Messi cerró el torneo con ocho goles y cuatro asistencia participando directamente en doce tantos de la Selección

¡En tu cara Mbappé!: Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026
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La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Un reconocimiento que llega por números fríos, más allá del Balón de Oro oficial que se llevó Rodri.

El rosarino cerró el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, participando directamente en 12 tantos de la Selección. Disputó todos los partidos y fue, una vez más, el jugador con mayor incidencia ofensiva del campeonato. La IFFHS lo coronó con amplia diferencia en su índice estadístico, por encima de Mbappé, Bellingham y compañía.

Entre lo más destacado: triplete en el debut ante Argelia, doblete frente a Austria y dos asistencias clave en la semifinal contra Inglaterra. A sus 39 años, Messi sumó otro récord: llegó a 21 goles en Mundiales y sigue siendo el máximo asistidor histórico de la competencia.

El dato que genera ruido: mientras la FIFA le dio el Balón de Oro a Rodri y España levantó la copa tras ganarle la final a la Argentina, la IFFHS se quedó con los números y sentenció: “El veredicto es inequívoco”. Messi también integró el equipo ideal del torneo.

 

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