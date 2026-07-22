Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 INDISCUTIDO

¡En tu cara Mbappé!: Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol eligió a Lionel Messi como mejor jugador de la Copa del Mundo. Messi cerró el torneo con ocho goles y cuatro asistencia participando directamente en doce tantos de la Selección

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