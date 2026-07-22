El intendente que lucha contra la adicción: “Llevo 308 días sin consumir”

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La lucha contra las adicciones es un problema que no discrimina entre clases sociales, ni ideologías. Es un conflicto global que genera muchos problemas en todas las familias donde hay un integrante con consumo problemático. En un municipio del interior el propio intendente se puso esa lucha al hombro y contó en primera persona lo difícil que es salir de esa situación.
El intendente de Saavedra, Matías Nebot, realizó una inesperada y conmovedora confesión pública durante un encuentro comunitario sobre consumos problemáticos desarrollado en la ciudad de Pigüé. En el inicio de la actividad, organizada por el municipio que él mismo conduce y que contó con la participación de un referente de Bahía Blanca en prevención de adicciones Adrián Di Renzo, el jefe comunal reveló que se encuentra en proceso de recuperación por su consumo de drogas.
Frente a los asistentes, Matías Nebot aseguró que lleva 308 días sin consumir y explicó que decidió compartir su historia para aportar su testimonio en el marco de una jornada dedicada a la prevención y el abordaje de las adicciones.
En un video que difundió la cuenta de Instagram @delaciudadfm que luego fue replicado por el portal bahiense La Nueva y comenzó a difundirse en redes sociales, sostuvo que el combate contra la adicción implica un esfuerzo permanente y remarcó que el problema de fondo no es la sustancia en sí, sino las causas que llevan a su consumo.
De acuerdo con información publicada por La Nueva, el intendente vecinalista, de 37 años, atravesó un período de alrededor de dos años de consumo de cocaína y está próximo a cumplir un año alejado de esa droga. Según indicó el intendente, la situación se habría agravado en medio de las dificultades personales y el complejo contexto que enfrentó la gestión municipal, cuando debió avanzar con un recorte salarial para empleados comunales a comienzos del año pasado.
Las mismas fuentes señalaron que, mientras transitaba su recuperación, Nebot sufrió el fallecimiento de su padre, quien había tenido un papel determinante para que iniciara el tratamiento contra las adicciones.
Consultado por la prensa, el jefe comunal indicó que por el momento prefiere no brindar entrevistas, ya que aguarda concluir una nueva etapa de su tratamiento durante los próximos días. Una vez finalizada esa instancia, manifestó que contará en mayor profundidad su experiencia.
Como parte de ese proceso, Nebot anticipó que uno de los ejes de su gestión será reforzar las políticas públicas vinculadas a la salud mental y ampliar los programas municipales destinados a la prevención y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos.