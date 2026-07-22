Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 VALIENTE CONFESIÓN

El intendente que lucha contra la adicción: “Llevo 308 días sin consumir”

Un jefe comunal del interior bonaerense organizó una charla para concientizar sobre las adicciones a las drogas y dejó una revelación que causó sorpresa.

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