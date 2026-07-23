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Las amistades famosas que terminaron en traición y escándalo

Algunas relaciones parecían inquebrantables, pero terminaron atravesadas por conflictos personales, romances y fuertes desencuentros

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En el universo de los famosos, las amistades suelen exponerse a presiones que pocas relaciones resisten: la fama, los intereses económicos, los celos profesionales y las tentaciones personales. Lo que comienza como un vínculo sólido puede convertirse rápidamente en una enemistad pública y escandalosa.

Los dos futbolistas argentinos Maxi López y Mauro Icardi compartían plantel en el Inter de Milán y cultivaban una relación cercana que incluía vacaciones familiares. Todo cambió cuando Wanda Nara, entonces esposa de López y madre de sus tres hijos, inició una relación con Icardi. El episodio derivó en una guerra mediática, enfrentamientos en la cancha y declaraciones cruzadas que marcaron un antes y un después en la carrera de ambos.

Durante años Jorge Rial y Luis Ventura fueron socios laborales y amigos íntimos en el periodismo de espectáculos. La ruptura se consolidó en 2014, cuando Rial decidió la salida de Ventura de Intrusos. Desde entonces, los dos periodistas protagonizan una de las rivalidades más largas y públicas de la televisión argentina, con acusaciones mutuas de traición y denuncias.

Las dos mujeres Jimena Barón y Giannina Maradona mantenían una amistad cercana hasta que, según Barón, Giannina se involucró con Daniel Osvaldo, entonces pareja de la actriz y cantante. Jimena lo calificó como una traición a los códigos de amistad y lo expuso en entrevistas y shows, dejando una herida que ninguna de las dos ha cerrado públicamente.

Las modelos y conductoras Paula Chaves y Zaira Nara fueron amigas durante años, hasta el punto de que Zaira era madrina de la hija de Paula. El quiebre se produjo en 2021 durante el primer Wandagate: Wanda Nara pidió a su hermana Zaira que indagara a través de Paula sobre posibles chats entre la China Suárez y Mauro Icardi. Paula formuló la pregunta, quedó en el medio de una trifulca de acusaciones y se sintió expuesta por el pase de información y la ruptura de códigos. El distanciamiento se profundizó y Paula retiró el madrinazgo.

El conductor Marcelo Tinelli y el productor Sebastián Ortega fueron socios creativos y amigos cercanos. La relación se resquebrajó cuando Guillermina Valdés, entonces pareja de Tinelli, inició un romance con Ortega.

El episodio, vivido como una doble traición personal y profesional, generó una herida que ambos han mostrado en distintas oportunidades y que sigue sin cerrarse del todo. Estos episodios demuestran que, incluso en el mundo de la fama, la amistad puede transformarse de un día para el otro cuando entran en juego el amor, el dinero o la lealtad profesional.

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