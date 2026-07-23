El salario perdió más del 40% de su poder de compra y ya no alcanza ni para comer
Un informe del Centro CIFRA reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una pérdida superior al 40% de su poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Además, advirtió que hoy cubre apenas la mitad de la canasta alimentaria y que se necesitan más de cuatro salarios mínimos para no ser pobre.
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El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) continúa profundizando su deterioro y atraviesa uno de los peores momentos de las últimas décadas. Así lo sostiene el último informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que concluye que desde la asunción del gobierno de Javier Milei el ingreso mínimo perdió más del 40% de su capacidad de compra y que la tendencia aún no logró revertirse.
El estudio señala que el fuerte salto inflacionario registrado durante los primeros meses de la actual gestión provocó un derrumbe inicial cercano al 30% del salario real. Sin embargo, lejos de recuperarse, el poder adquisitivo continuó retrocediendo con caídas mensuales consecutivas durante los últimos dos años.
Según CIFRA, uno de los factores que explica este escenario es el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo. El documento sostiene que, ante la falta de acuerdos entre empresarios y sindicatos, todos los incrementos fueron definidos por la Secretaría de Trabajo mediante laudos que terminaron ubicándose cerca de las propuestas empresariales.
El informe también cuestiona que las convocatorias al Consejo fueron cada vez más espaciadas y que las reuniones se realizaron únicamente de manera virtual, lo que, según el centro de estudios, debilitó el principal ámbito de negociación entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.
La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en la comparación histórica. De acuerdo con la investigación, el salario mínimo de 2026 es un 60% inferior, en términos reales, al registrado en 2015 y se ubica incluso un 20% por debajo del promedio observado durante la década de 1990.
Para recuperar el mismo poder de compra que tenía hace una década, el salario mínimo debería rondar actualmente los 955.000 pesos. Sin embargo, el valor vigente para julio de 2026 asciende a 372.400 pesos, mientras que en agosto llegará a 376.600 pesos, de acuerdo con el cronograma oficial de incrementos.
El deterioro también puede medirse en términos de consumo cotidiano. Hace diez años, una hora de trabajo con salario mínimo alcanzaba para comprar un kilo de pan. Hoy se necesitan dos horas y media. En el caso de la carne picada, el tiempo de trabajo pasó de casi dos horas a prácticamente seis para adquirir la misma cantidad.
Algo similar ocurre con el transporte público. Mientras que en 2016 un viaje de ida y vuelta en subte representaba apenas 15 minutos de trabajo, en la actualidad un trabajador que cobra el salario mínimo debe destinar una hora y 41 minutos para afrontar ese mismo gasto.
El informe también compara el salario mínimo con las canastas que publica el INDEC. En junio, la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo alcanzó los 690.000 pesos, por lo que el salario mínimo vigente cubría apenas algo más de la mitad de ese monto. Al mismo tiempo, la Canasta Básica Total superó el millón y medio de pesos, lo que implica que una familia necesita más de cuatro salarios mínimos para no ser considerada pobre.
Otro dato que refleja la pérdida de relevancia del SMVM es su relación con el salario promedio registrado del sector privado. En 2016 representaba el 37,2% del ingreso promedio de los trabajadores registrados; actualmente equivale apenas al 16,6%, perdiendo así su función histórica como referencia para el mercado laboral.
Para CIFRA, la evolución de los últimos años muestra que el salario mínimo dejó de cumplir su papel como piso de protección para los trabajadores. El informe advierte que el deterioro acumulado impacta no sólo sobre quienes perciben directamente el SMVM, sino también sobre múltiples prestaciones e ingresos vinculados a ese indicador, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de los sectores de menores recursos.