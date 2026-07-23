Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2026 INFORME

El salario perdió más del 40% de su poder de compra y ya no alcanza ni para comer

Un informe del Centro CIFRA reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una pérdida superior al 40% de su poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Además, advirtió que hoy cubre apenas la mitad de la canasta alimentaria y que se necesitan más de cuatro salarios mínimos para no ser pobre.

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