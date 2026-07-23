Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron

La ruptura se produjo en las últimas horas y sorprendió a quienes seguían la relación que mantenían desde principios de este año.



De acuerdo con información que circula en el ambiente del espectáculo, el principal motivo sería una fuerte crisis personal que está atravesando el piloto, quien no se sentiría en condiciones de continuar la relación ni de brindarle a Maia el tiempo y la energía que merece.



La distancia geográfica habría sido un factor clave en la decisión, ya que Colapinto pasa gran parte del año compitiendo en el exterior.



La pareja había comenzado a ser vinculada sentimentalmente en enero de 2026, cuando Franco compartió imágenes junto a la actriz en sus redes sociales.



Con el correr de los meses, los rumores se confirmaron y ambos mantuvieron un perfil bajo, sin hacer declaraciones públicas sobre su romance.



Hasta el momento, ni Colapinto ni Reficco se han pronunciado sobre la separación.