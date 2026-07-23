Dia de la Unidad: Karina Milei, tibios, desleales y las líneas rojas de LLA bonaerense

La Tecla
Redacción
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En tal sentido, advertía que “acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.
Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.— Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025
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