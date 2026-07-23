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Jueves, 23 julio 2026
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CONMEMORACIÓN

Dia de la Unidad: Karina Milei, tibios, desleales y las líneas rojas de LLA bonaerense

A un año de la declaración de principios de la hermana del Presidente, tras el cierre de listas, La Libertad Avanza recordó los lineamientos y condiciones para ser considerado parte del espacio. Un tuit ordenador y la bajada de línea que mantiene actualidad para el mileismo provincial.

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La fecha del 23 de julio no está registrada en el almanaque de todos los argentinos, aunque sí forma parte del ideario de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que recuperó una declaración de principios de Karina Milei, luego del cierre de listas para las elecciones de 2025.

Desde el sector que encabeza la secretaria General de la Presidencia difundieron publicaciones en redes sociales que recuerdan lo que consideran un “tuit ordenador” de “El Jefe” (así la denomina el propio Javier Milei) sobre las condiciones para ser considerado parte del team del Presidente.

Hace exactamente un año, Karina señalaba: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”.

Dia de la Unidad: Karina Milei, tibios, desleales y las líneas rojas de LLA bonaerense

“La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, añadía.

En cuanto a las características de los luchadores del sector, la hermana del Presidente pedía máximo compromiso con la causa: “Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.En tal sentido, advertía que “acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Finalmente, marcaba las líneas rojas del libertarianismo, señalando que “el verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, sentenciaba.


 

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