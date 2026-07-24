Volver | La Tecla Nacionales 24 de julio de 2026 TARIFAS GLOBALES

Trump le clavo el visto a Milei: EE.UU impuso aranceles a productos argentinos

La estrecha relación política entre Javier Milei y Donald Trump no logró traducirse en beneficios comerciales. Desde este viernes, Estados Unidos aplicará un nuevo esquema de aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, incluida la Argentina.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.