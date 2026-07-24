Trump le clavo el visto a Milei: EE.UU impuso aranceles a productos argentinos
La estrecha relación política entre Javier Milei y Donald Trump no logró traducirse en beneficios comerciales. Desde este viernes, Estados Unidos aplicará un nuevo esquema de aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, incluida la Argentina.
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La administración de Donald Trump confirmó que desde el primer segundo de este viernes comenzará a regir un nuevo esquema de aranceles para las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina. La medida alcanza a bienes que ingresan al mercado estadounidense y establece gravámenes que oscilarán entre el 10% y el 12,6%.
La decisión representa un revés para el gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión apostó a construir una relación privilegiada con Trump y con la administración republicana. Pese a esa sintonía política, Argentina quedó alcanzada por el mismo arancel general que numerosos países de la región y del resto del mundo.
Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), las sanciones son el resultado de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington sostiene que busca sancionar a aquellas economías que no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso, una práctica que considera una distorsión del comercio internacional.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, explicó que el objetivo de la medida es "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora", en el marco de la política comercial impulsada por Trump.
Los nuevos gravámenes comenzarán a aplicarse una vez que expire el arancel global temporal del 10% que Estados Unidos había establecido por un plazo de 150 días, luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto el anterior esquema de tarifas generales.
Para la Argentina, la resolución fija una tasa general del 10%. Si bien el texto contempla posibles exenciones para determinados sectores, el gobierno estadounidense todavía no precisó cuáles podrían quedar exceptuados del nuevo régimen.
La decisión también deja en una situación de incertidumbre el acuerdo de comercio e inversión firmado en febrero entre ambos países. En ese momento, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, y Jamieson Greer habían rubricado un entendimiento que prometía eliminar los aranceles para alrededor de 1.700 productos argentinos destinados al mercado estadounidense.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario, ese beneficio pierde efecto práctico, al menos de manera transitoria, y vuelve a poner en discusión el impacto concreto del vínculo político construido entre Milei y Trump en materia comercial.
Argentina compartirá el arancel del 10% con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. En tanto, algunos productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza enfrentarán tasas de entre el 10% y el 12,5%, mientras que otros países recibirán gravámenes aún más elevados. Días atrás, Trump ya había anunciado aranceles del 50% para productos de Canadá y del 25% para los provenientes de Brasil.
El caso argentino
Si bien del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos no hay una lista pública con los 1.700 productos incluidos en el pacto, estos fueron identificados por su nombre comercial dentro del Sistema Armonizado (HTSUS) en los anexos técnicos del tratado.
Lo que sí se conoce es qué sectores estaban comprendidos:
-Productos agroindustriales. -Alimentos procesados. -Vinos y bebidas. -Frutas y hortalizas. -Aceites vegetales. -Miel. -Maní. -Limones y otros cítricos. -Productos pesqueros. -Minerales y algunos recursos naturales. -Manufacturas industriales seleccionadas.
Schedule 2A: productos industriales y recursos naturales que quedaban exceptuados de los aranceles recíprocos adicionales.
Schedule 2B: determinados productos agropecuarios que ingresaban con arancel cero al mercado estadounidense. El resto de las exportaciones argentinas quedaba sujeto a un tope del 10% sobre el arancel de Nación Más Favorecida.
¿Qué cambió ahora?
Con el nuevo esquema anunciado por la administración Trump, los productos argentinos alcanzados por los nuevos aranceles pasan a tributar, en principio, una tasa general del 10%, salvo las excepciones que Estados Unidos pueda definir posteriormente. Es decir, buena parte de los beneficios que otorgaba el ARTI para esas posiciones arancelarias quedan, al menos por ahora, neutralizados por el nuevo régimen.