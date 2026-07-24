Volver | La Tecla Nacionales 24 de julio de 2026 RECLAMOS

Retenciones: el campo esperaba otra señal, pero el Gobierno priorizó el equilibrio fiscal

En la previa del discurso de Javier Milei en La Rural, Luis Caputo descartó una nueva rebaja y condicionó futuras reducciones a un mayor superávit.

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