Retenciones: el campo esperaba otra señal, pero el Gobierno priorizó el equilibrio fiscal

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Los dirigentes del campo esperaban que el Gobierno aprovechara la Exposición Rural de Palermo para anunciar una nueva reducción de las retenciones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó esa posibilidad y sostuvo que las medidas ya anunciadas son las que están vigentes. “Los anuncios se hicieron hace dos meses”, afirmó, al tiempo que condicionó futuras rebajas a una mejora del superávit fiscal.
La postura oficial marca una diferencia respecto de las expectativas que había generado el Gobierno en los últimos meses. Mientras el sector agropecuario reclamaba acelerar la reducción de los derechos de exportación, la administración de Javier Milei dejó en claro que, por ahora, priorizará el equilibrio de las cuentas públicas y no resignará nuevos ingresos fiscales en un contexto de menor actividad económica.
Caputo recorrió la muestra acompañado por el viceministro José Luis Daza y mantuvo un encuentro con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Durante su visita, destacó el respaldo del campo al rumbo económico y sostuvo que el sector fue perjudicado durante años por políticas que, según afirmó, afectaron a las actividades generadoras de dólares y empleo.
El ministro defendió el esquema implementado por la gestión de Milei y aseguró que el objetivo del Gobierno es eliminar las retenciones “en algún momento”. Según planteó, la reducción de estos impuestos forma parte de las prioridades oficiales, aunque su continuidad dependerá de que la economía crezca y el Estado consiga generar un mayor superávit.
La diferencia central con el reclamo del campo pasa, entonces, por los tiempos. Mientras los productores esperaban una nueva señal durante la principal exposición agropecuaria del país, el Gobierno ratificó el cronograma anunciado y evitó comprometer nuevas bajas en el corto plazo. Caputo sostuvo que la intención es brindar “certidumbre” y mantener el camino de reducción cuando las condiciones fiscales lo permitan.
De esta manera, el Ejecutivo mantiene su discurso de largo plazo contra las retenciones, pero adopta una postura más cautelosa en el corto plazo. El campo, uno de los sectores que más respaldó a Milei, deberá esperar a que haya mayor margen fiscal para que se concrete una nueva reducción, mientras el Gobierno busca preservar el superávit como uno de sus principales objetivos económicos.