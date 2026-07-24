Ida y vuelta: intendentes insisten con el regreso al territorio de policías “locales”

La Tecla
Redacción
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“Después vendrán los comunicados y las condolencias de siempre. Pero las condolencias no reemplazan a un padre, un marido o un hijo. Nuestros policías necesitan respaldo, capacitación, organización y un verdadero plan de seguridad”, sostuvo el ex comisario de La Bonaerense.
Un joven de apenas 30 años, recibido en febrero, fue asesinado en Fuerte Apache mientras cumplía servicio.— Maximiliano Bondarenko (@bondarenko_maxi) July 19, 2026
La pregunta es simple: ¿en qué cabeza cabe enviar a un efectivo con apenas meses en la fuerza a patrullar uno de los barrios más peligrosos de la provincia?
¿En que cabeza…