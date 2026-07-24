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Viernes, 24 julio 2026
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RECLAMO

Ida y vuelta: intendentes insisten con el regreso al territorio de policías “locales”

Luego del asesinato de un oficial de Tres Arroyos en Fuerte Apache, los jefes comunales reabren su pedido de que los egresados de la Vucetich vuelvan a cumplir servicio a su ciudad. Un peronista y un radical saltaron la grieta y recordaron el reclamo.

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El asesinato en Fuerte Apache (Tres de Febrero) del policía Alan Molina, oriundo de Tres Arroyos, reabrió el reclamo de los intendentes por el destino de los egresados de la escuela Juan Vucetich. 

Tras conocerse la noticia de la muerte del joven policía (tenía 26 años), el intendente peronista de ese distrito bonaerense, Pablo Garate, aseguró: “Con profundo dolor acompañamos a la familia de Alan Molina, joven tresarroyense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, caído en cumplimiento del deber en Fuerte Apache. Es un momento de enorme dolor para toda la comunidad. Seguimos pidiendo y reclamando para que los policías tresarroyenses puedan prestar servicio en su ciudad”.

El alcalde del Frente Renovador insistió con un viejo reclamo: “Desde hace años venimos planteando que muchos chicos de Tres Arroyos salen de la Escuela Juan Vucetich y nos gustaría que pudieran trabajar acá. No comprendemos por qué se maneja de esta manera cuando también hacen falta policías en nuestra ciudad.

Horas atrás, su par de Magdalena, el radical Lisandro Hourcade, se sumó al pedido del tresarroyense, haciendo hincapié en un dato que ponen de relieve en los territorios: la escasez de personal a causa de que son enviados a zonas conflictivas del Conurbano.

Ida y vuelta: intendentes insisten con el regreso al territorio de policías “locales”“Nosotros los formamos y terminan en el Conurbano”, sostuvo el jefe comunal boina blanca, y explicó que “como intendentes invertimos, muchas veces les bancamos el transporte y la logística para que esos chicos se formen y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”.

Hourcade añadió que en ese distrito tienen “más de 60 chicos recibidos en los últimos seis años y están laburando en el Conurbano”, advirtiendo que esa situación desalienta la inscripción de nuevos aspirantes por los costos que implican los traslados, además de las condiciones laborales.

El tema ha repercutido en la Legislatura, impulsando al diputado libertario Maximiliano Bondarenko a apuntar contra la política de designación de efectivos. “¿En qué cabeza cabe destinar a un policía con apenas unos meses de experiencia a uno de los barrios más peligrosos de la provincia?”, planteó, tras los hechos de Fuerte Apache.“Después vendrán los comunicados y las condolencias de siempre. Pero las condolencias no reemplazan a un padre, un marido o un hijo. Nuestros policías necesitan respaldo, capacitación, organización y un verdadero plan de seguridad”, sostuvo el ex comisario de La Bonaerense.

Tiempo atrás, el intendente de Pergamino, Javier Martínez (PRO) tomó la drástica determinación de cerrar la Escuela de Policía local, denunciando que “egresó la tercera camada y la Provincia nunca nos bajó ningún efectivo”.
 

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