Ola de bloqueos en WhatsApp: miles de usuarios ven su cuenta “en revisión”

Una oleada de bloqueos afecta a usuarios de WhatsApp en las últimas horas. Sucede que múltiples personas reportaron que, al abrir la aplicación, aparece el mensaje “Cuenta en revisión” y quedan temporalmente sin poder utilizar el servicio.



Según las denuncias que circulan en redes, las suspensiones masivas en tan poco tiempo suelen estar relacionadas con las políticas de seguridad de Meta.



Las causas más frecuentes incluyen el uso de versiones modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, el reenvío excesivo de mensajes a contactos que no tienen agendado al remitente (considerado spam) y actualizaciones en los filtros automáticos que generan bloqueos preventivos, incluso en cuentas que no infringieron las normas (falsos positivos).



El propio sistema de WhatsApp indica que el proceso de revisión demora, en promedio, 24 horas.



Durante ese lapso la cuenta queda inhabilitada. La única recomendación oficial es esperar el resultado. Si la cuenta es restaurada, los especialistas aconsejan desinstalar cualquier aplicación alternativa y utilizar exclusivamente la versión oficial descargada desde la Play Store o la App Store para evitar un bloqueo permanente.



Los usuarios de distintas regiones del país y de Latinoamérica comenzaron a compartir capturas del aviso en las redes sociales, lo que confirma que el fenómeno no se limita a una zona específica.