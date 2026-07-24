Apps
Viernes, 24 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
A SABER

Ola de bloqueos en WhatsApp: miles de usuarios ven su cuenta “en revisión”

Entre ayer y hoy se multiplicaron los reportes de suspensiones repentinas en la aplicación de mensajería. Meta aplica filtros más estrictos y las versiones no oficiales aparecen como una de las causas principales

Ola de bloqueos en WhatsApp: miles de usuarios ven su cuenta “en revisión”
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Una oleada de bloqueos afecta a usuarios de WhatsApp en las últimas horas. Sucede que múltiples personas reportaron que, al abrir la aplicación, aparece el mensaje “Cuenta en revisión” y quedan temporalmente sin poder utilizar el servicio.

Según las denuncias que circulan en redes, las suspensiones masivas en tan poco tiempo suelen estar relacionadas con las políticas de seguridad de Meta.

Las causas más frecuentes incluyen el uso de versiones modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, el reenvío excesivo de mensajes a contactos que no tienen agendado al remitente (considerado spam) y actualizaciones en los filtros automáticos que generan bloqueos preventivos, incluso en cuentas que no infringieron las normas (falsos positivos).

El propio sistema de WhatsApp indica que el proceso de revisión demora, en promedio, 24 horas.

Durante ese lapso la cuenta queda inhabilitada. La única recomendación oficial es esperar el resultado. Si la cuenta es restaurada, los especialistas aconsejan desinstalar cualquier aplicación alternativa y utilizar exclusivamente la versión oficial descargada desde la Play Store o la App Store para evitar un bloqueo permanente.

Los usuarios de distintas regiones del país y de Latinoamérica comenzaron a compartir capturas del aviso en las redes sociales, lo que confirma que el fenómeno no se limita a una zona específica.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ALARMANTE

Crisis carcelaria en PBA: sobrepoblación, hacinamiento y un sistema al límite

El sistema penitenciario bonaerense alberga a más de 64 mil personas y registra una sobreocupación promedio del 117,3%. Desde la Comisión Provincial por la Memoria advierten que el problema es estructural.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las amistades famosas que terminaron en traición y escándalo

Kicillof salió al mercado y colocó deuda por casi $300 millones en solo una licitación

Ley de Municipios, más cerca del final

Casi se infartan: el IPS tuvo fallos en los recibos y llovieron reclamos de jubilados

Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET