Volver | La Tecla Municipios 24 de julio de 2026

Oro en garrocha: concejal libertario se pasó a la UCR en plena sesión

El edil de Balcarce, Edgar Floglia, abandonó la bancada de La Libertad Avanza y se sumó al oficialismo que responde al intendente Esteban Reino. Fue luego de ser desplazado de comisiones por diferencias internas entre los violetas.

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