Oro en garrocha: concejal libertario se pasó a la UCR en plena sesión
El edil de Balcarce, Edgar Floglia, abandonó la bancada de La Libertad Avanza y se sumó al oficialismo que responde al intendente Esteban Reino. Fue luego de ser desplazado de comisiones por diferencias internas entre los violetas.
Ena escena de garrochismo explícito se vio en la última sesión del Concejo Deliberante de Balcarce, cuando el concejal Edgar Foglia abandonó el lugar que ocupaba junto a los representantes de La Libertad Avanza y pidió trasladarse al sector del recinto donde se ubican los ediles del oficialismo.
El cambio, ocurrido al inicio de la sesión del último jueves, expuso el distanciamiento que el concejal mantiene con sus pares de La Libertad Avanza, según indica el medio local La Vanguardia.
Días atrás, Foglia había sido desplazado de la última Comisión Permanente en la que todavía tenía representación, empujando al edil a cambiar de bancada dentro del recinto y generando una enorme sorpresa entre los presentes.
Foglia había llegado al Concejo Deliberante en representación del PRO y, tras distintos reacomodamientos políticos, pasó a integrar el interbloque opositor junto con los libertarios.
Sin embargo, las diferencias con los representantes de ese espacio se profundizaron en las últimas semanas hasta derivar en su apartamiento de las comisiones.
Aunque durante la sesión no anunció un cambio formal de bloque ni modificó su situación institucional, la decisión de ubicarse junto al oficialismo fue leída como una señal política en medio de la reconfiguración de alianzas dentro del Concejo Deliberante de Balcarce, distrito gobernado por el radical Esteban Reino.