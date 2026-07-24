Las termas de lujo en Argentina

En un contexto donde el turismo de bienestar gana adeptos, Argentina ofrece propuestas termales de alto nivel que combinan manantiales curativos, instalaciones premium y exclusividad.



El Resort Spa Termal Dolores, La Posada del Qenti en Córdoba y el Hotel Los Pinos en Termas de Río Hondo se destacan como opciones ideales para desconectar y cuidar la salud.



A solo dos horas de Buenos Aires, el Resort Spa Termal Dolores es el primer resort termal de la provincia. Sus termas brotan a 38 °C y ayudan a aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir el estrés. Cuenta con 91 habitaciones de lujo, piscinas termales indoor y outdoor, un spa completo (masajes, fangoterapia e hidroterapia), gimnasio y gastronomía gourmet.



El entorno de campo invita a disfrutar de paseos, deportes y una total desconexión.



En las sierras de Córdoba, La Posada del Qenti, Medical Spa & Resort (Villa Icho Cruz) propone un medical wellness integral. Sus termas se combinan con saunas, baños turcos, piscinas climatizadas, gimnasio y programas personalizados de desintoxicación y rejuvenecimiento, en un entorno serrano ideal para el equilibrio emocional.



En Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), el Hotel Los Pinos ofrece acceso a una de las zonas termales más importantes de Sudamérica. Sus manantiales, ricos en minerales, benefician afecciones reumáticas, respiratorias y de la piel. El hotel brinda habitaciones elegantes, piscinas termales y servicios de alta gama.



Los beneficios de estas termas incluyen relajación muscular, mejor circulación, alivio de dolores, purificación de la piel y reducción del estrés. Con lujo, gastronomía y naturaleza, estos destinos son la escapada perfecta para recargar energías y volver renovados.