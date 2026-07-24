Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2026 COPARTICIPACIÓN

Las transferencias a los municipios perdieron contra la inflación y cayeron 7,3% en mayo

Un informe privado reveló que la Provincia giró más de $525.000 millones a las comunas durante mayo, pero el incremento nominal no alcanzó para compensar la inflación. En el acumulado del año la baja real supera el 2%, aunque un fondo extraordinario evitó un deterioro mayor.

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