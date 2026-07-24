Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2026 A TOMAR NOTA

Debut de la BUP: menor participación histórica, costos altos y problemas logísticos

Durante el congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas repasaron el impacto de la implementación de la Boleta Única Papel en las últimas elecciones legislativas y dejaron algunos aspectos para mejorar

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