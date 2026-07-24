Debut de la BUP: menor participación histórica, costos altos y problemas logísticos
Durante el congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas repasaron el impacto de la implementación de la Boleta Única Papel en las últimas elecciones legislativas y dejaron algunos aspectos para mejorar
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Un estudio de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET analizó la primera implementación nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del 26 de octubre de 2025.
El trabajo, presentado en el XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, describe cómo el nuevo instrumento —aprobado por la ley 27.781— interactuó con la suspensión de las PASO y el carácter de medio término de los comicios.
La investigación la realizaron el diputado nacional Sebastián Galmarini, las investigadoras del CONICET, María Inés Tula y Luciana Berman, además del licenciado en ciencias políticas Emilio Gabriel Soto.
La conclusión central del informe es clara: la BUP no generó por sí sola un salto en la concurrencia ni el ahorro prometido. Los resultados se explican por el efecto conjunto de las reformas y el contexto político.
Participación en baja histórica
La participación nacional cayó al 67,3 %, el registro más bajo desde 1985. La tendencia descendente ya venía de largo (71,4 % en 2021, en plena pandemia), pero 2025 marcó un nuevo piso. Casi todos los distritos bajaron respecto de 2021 y 2023. Las excepciones fueron mínimas (Catamarca, Chubut y Salta subieron levemente frente a 2021). San Luis registró la mayor caída (-13,2 puntos).
Los autores advierten que no se puede atribuir el descenso solo a la BUP. Influyeron el clima político, la suspensión de las primarias y el hecho de ser una elección legislativa intermedia. Blancos y nulos: el diseño importa
El voto en blanco promedió 3,7 % (muy por debajo del 12,7 % de 2023 y cerca del 3,3 % de 2021). En cambio, el voto nulo subió moderadamente respecto de 2023 y se ubicó en niveles similares a 2021 (promedio 2,6 %).
El dato más llamativo aparece cuando se separan los distritos que eligieron una sola categoría (diputados) de los que votaron dos (diputados y senadores). En los de una sola categoría el blanco fue bajo (1,6 % promedio). En los de dos categorías saltó a 7,8 % en diputados, mientras el nulo se mantuvo estable. Los investigadores lo vinculan al diseño: la BUP nacional no tiene casillero de “lista completa” y obliga a marcar cada cargo por separado. Muchos electores parecen haber omitido la segunda categoría (ubicada más abajo en la boleta).
Costos: más caros de lo esperado
Uno de los argumentos fuertes para aprobar la BUP era bajar el gasto electoral. No ocurrió. A precios constantes de junio 2025, el costo total del proceso 2025 superó ampliamente al de 2021 y 2023 (que incluían PASO y, en 2023, ballotage).
El costo de las boletas por elector rondó los $1.445 (ajustado), aproximadamente el doble de los valores de las elecciones anteriores con boleta partidaria. La impresión centralizada por el Estado y el Correo Argentino —con especificaciones técnicas más exigentes (papel no transparente, talón troquelado, numeración, tamaños variables según cantidad de listas y categorías)— elevó los números. El costo unitario de cada BUP osciló entre poco más de $1.100 y más de $1.300 según el tamaño.
Hubo reimpresiones por fallas de calidad (en Buenos Aires se reimprimieron 468 talonarios) y dos conflictos institucionales relevantes: En el municipio de Esquina (Corrientes) la simultaneidad con la elección local se resolvió con boletas diferenciadas y urnas separadas, aprovechando la logística nacional.
En la provincia de Buenos Aires, la renuncia de candidatos de La Libertad Avanza (incluido José Luis Espert) generó un pedido de reimpresión total de más de 14 millones de boletas. La Justicia Electoral lo rechazó por imposibilidad material, temporal y por el costo (estimado en más de $12.000 millones). Solo se actualizaron afiches.
Cómo es la BUP nacional
A diferencia de las versiones provinciales (Córdoba y Mendoza con opción de lista completa; Santa Fe con boletas separadas por cargo), la nacional es una sola papeleta con columnas partidarias, sin arrastre de lista completa y con voto en blanco por omisión de marcas. El Estado imprime el padrón más un 5 % de contingencia. Ya no hay reposición partidaria ni riesgo de boletas faltantes o robadas.
Provincias como San Luis ya la adoptaron; Entre Ríos y Chubut la prevén para 2027.El trabajo subraya que la BUP cambió la logística y eliminó viejos problemas de fiscalización, pero no resolvió sola la baja participación ni generó el ahorro esperado. Los autores recomiendan revisar el diseño (especialmente cuando hay más de una categoría) y reforzar la capacitación de los votantes de cara a futuras elecciones, donde podrían volver las PASO y aumentar el número de cargos en juego.