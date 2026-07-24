Volver | La Tecla Photoshop 25 de julio de 2026 A SABER

Amistades icónicas que forjaron estéticas y movimientos culturales

Vínculos creativos nacidos en calles, rodajes, escenarios, backstage y pasarelas compartieron ideas, referencias y obsesiones que marcaron generaciones enteras y construyeron arte con complicidad. Cada una de estas duplas surgió de encuentros fortuitos o entornos artísticos compartidos que terminaron transformando la cultura

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