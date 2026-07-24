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Amistades icónicas que forjaron estéticas y movimientos culturales

Vínculos creativos nacidos en calles, rodajes, escenarios, backstage y pasarelas compartieron ideas, referencias y obsesiones que marcaron generaciones enteras y construyeron arte con complicidad. Cada una de estas duplas surgió de encuentros fortuitos o entornos artísticos compartidos que terminaron transformando la cultura

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Existen amistades que no solo acompañan, sino que generan todo un imaginario cultural. Algunas surgieron en la calle, otras en rodajes, escenarios o backstage, y otras en la pasarela. Juntas intercambiaron ideas creativas, referencias y obsesiones, y dieron forma a estéticas que definieron a toda una generación. Detrás de muchos de los movimientos culturales que hoy se admiran hay vínculos de complicidad que construyeron arte.

Gael García Bernal y Diego Luna se conocieron prácticamente desde bebés en Ciudad de México, ya que sus padres eran amigos del mundo del teatro; Gael tenía un año cuando visitó el hospital donde nació Diego, y desde entonces crecieron juntos como hermanos elegidos. Asimismo han iniciado una relación profesional al participar de proyectos afectados al séptimo arte. 

Por su parte, Mick Jagger y Keith Richards se reencontraron el 17 de octubre de 1961 en la estación de tren de Dartford: Jagger llevaba discos de blues y Richards una guitarra, y esa conversación dio origen a The Rolling Stones.

Asimismo, George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron en la escuela Bushey Meads School cuando tenían 11 y 12 años; Ridgeley lo tomó bajo su ala y juntos formaron Wham!. Iggy Pop y David Bowie se conocieron en Nueva York en 1971, cuando Bowie fue a buscar a Iggy a Max’s Kansas City tras elogiar a The Stooges, y años después lo rescató artísticamente en Berlín.

Pedro Almodóvar y Jean Paul Gaultier iniciaron su vínculo en 1993 con la película Kika, cuando el diseñador creó el vestuario, y esa colaboración se transformó en una larga complicidad creativa

En Argentina, Charly García y Fito Páez tuvieron su primer encuentro personal en diciembre de 1982: Charly se acercó a un joven Fito en un camarín, lo abrazó y este se arrodilló llamándolo “maestro”; luego Fito se sumó a su banda. 

También Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu se conocieron en la escena del rock argentino antes de que Fabiana se uniera a Charly; Hilda incluso la reemplazó en un grupo y ambas se consolidaron como referentes.

Andy Warhol descubrió a Lou Reed y The Velvet Underground a finales de 1965 en el Café Bizarre de Nueva York y los llevó a The Factory, sellando una relación artística intensa.

Los icónicos Angelo Badalamenti y David Lynch se conocieron en 1986 durante el rodaje de Blue Velvet, cuando Badalamenti ayudó a Isabella Rossellini con lecciones de canto y Lynch quedó cautivado.

Sofia Coppola y Kristen Dunst se conocieron en 1998 en un bar de hotel en Toronto durante el casting de The Virgin Suicides; Dunst tenía 16 años y nació una amistad y colaboración que se extendió a varias películas.

Diego Capusotto y Pedro Saborido se conocieron en 1992, cuando Capusotto trabajaba en Cha Cha Cha y Saborido fue convocado para una participación, dando origen a una sociedad creativa que cristalizó en Peter Capusotto y sus videos.

El Indio Solari y Skay Beilinson se conocieron en La Plata a fines de los años 70 a través del taller de estampados del hermano de Skay, en un ambiente de artistas y músicos, y juntos fundaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock se conocieron en la universidad, en los coros, y junto a otros compañeros fundaron Les Luthiers en 1967, creando un universo único de humor y música.

Estas relaciones, lejos de ser meros lazos personales, funcionaron como motores de creación colectiva y dejaron una huella duradera en la moda, la música, el cine y la cultura popular.

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