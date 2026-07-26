El campo que Milei imagina y el que enfrenta PBA: retenciones, impuestos y rutas
El Presidente defendió su modelo y prometió avanzar hacia la eliminación de las retenciones. En la Provincia, Carbap cuestionó la carga tributaria y el estado de los caminos y rutas que afectan la competitividad del sector.
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El presidente Javier Milei inauguró la 138° Exposición Rural de Palermo con un discurso en el que defendió el rumbo económico de su Gobierno y prometió avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones. Ante productores y dirigentes del sector, aseguró que el campo atraviesa el inicio de una nueva etapa y sostuvo que su gestión "le sacó al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto por años".
Uno de los principales ejes de su discurso fue la eliminación del cepo cambiario, que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". Según Milei, "el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos". También destacó la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y otras medidas de desregulación. "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", afirmó, y prometió que "cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia".
El Presidente volvió a cuestionar a las gestiones anteriores y acusó a la política de haber utilizado al agro como fuente permanente de recursos fiscales. "Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", sostuvo. Sin embargo, la eliminación de las retenciones quedó nuevamente planteada como una meta a futuro: "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que logró fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida".
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó el rumbo económico, pero reclamó avanzar de manera definitiva con la eliminación de las retenciones y reducir la presión tributaria. "Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó. En la misma línea, aunque con cuestionamientos tanto a Nación como a la Provincia, el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky, aseguró a La Tecla que "necesitamos que sigan bajando impuestos para ser competitivos". Sobre los granos, señaló que la realidad "es muy variada" y que todavía existe "una distorsión grande en los mercados por las retenciones". En particular, reclamó eliminar totalmente los derechos de exportación para el trigo y otros cultivos de fina: "Necesitamos que se quiten totalmente las retenciones a la fina para que realmente podamos afrontar los costos de nuevo de labranzas, de fertilizantes y todo".
Kovarsky sostuvo que "es poca cosa lo que recauda el Gobierno con las retenciones de la fina" y que su eliminación favorecería además la rotación de cultivos y el cuidado de los suelos. Sobre la soja y el maíz, afirmó que "los márgenes de la agricultura desde hace un tiempito son muy muy finos". El dirigente también apuntó contra la gestión de Axel Kicillof por el aumento del impuesto inmobiliario rural: "Se agregó una quinta cuota y tuvimos un aumento tremendo del impuesto inmobiliario. Ingresos brutos sigue siendo también uno de los temas. Hemos tenido aumentos de hasta de 300, 400% hace dos años, con esto de los cambios de las bases imponibles de algunas parcelas". A eso sumó críticas por el déficit de infraestructura vial: "Por más que haya muchos anuncios, tenemos una cantidad de rutas provinciales todavía esperando reparaciones". Finalmente, sintetizó el reclamo del sector: "Necesitamos que sigan bajando gastos las provincias y la Nación para poder bajar impuestos y de una vez por todas ser competitivos". Milei, por su parte, respaldó además el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que será tratado en el Senado, y estimó que su aprobación podría generar inversiones por 15.000 millones de dólares en sectores actualmente subexplotados.