Volver | La Tecla Nacionales 26 de julio de 2026 EN LA RURAL

El campo que Milei imagina y el que enfrenta PBA: retenciones, impuestos y rutas

El Presidente defendió su modelo y prometió avanzar hacia la eliminación de las retenciones. En la Provincia, Carbap cuestionó la carga tributaria y el estado de los caminos y rutas que afectan la competitividad del sector.

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