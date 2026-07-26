Argentina se acerca a la “Belindia”

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En 1974, Edmar Bacha —uno de los creadores del Plan Real que en 1994 venció a la hiperinflación brasileña— advirtió sobre este modelo de “dos velocidades”. Hoy, esa misma advertencia resuena fuerte en la Argentina.
Según datos del INDEC, el PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y 0,7% respecto al trimestre anterior, alcanzando un nuevo máximo histórico. Sin embargo, este crecimiento es extremadamente desigual. Los grandes ganadores fueron el agro (+18,1%), la pesca (+27,5%), la minería (+12,3%) y las finanzas (+7,5%). En cambio, la industria manufacturera cayó 1,7% y el comercio minorista retrocedió 0,3%. Estos dos sectores junto con la construcción representan casi el 44% del empleo privado registrado y siguen por debajo de los niveles de 2023.
El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, lo resume sin rodeos: “A contramano de lo que ocurre habitualmente, el crecimiento del PBI convive con la destrucción del trabajo”. Desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 210 mil puestos de trabajo asalariado privado registrado. La industria fue, una vez más, la gran perdedora.
Martínez explica que los sectores dinámicos como energía y minería generan muy poca mano de obra y no compensan las pérdidas. Las nuevas ocupaciones surgieron principalmente en plataformas digitales como Uber y Rappi, servicio doméstico y venta ambulante. Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, advierte: “La economía del rebusque genera trabajos de muy baja productividad. La sustitución de empleo formal por empleo cuentapropista no es signo de desarrollo”.
Esta dualidad también se refleja en el mapa. Neuquén sigue liderando el crecimiento gracias a Vaca Muerta, mientras que en el conurbano bonaerense la desocupación llega al 9,7%, muy por encima del promedio nacional de 7,8%.
A pesar del repunte del primer trimestre, la actividad económica cayó 1,5% en abril respecto a marzo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. Aun así, se mantuvo 1,6% por encima del mismo mes del año pasado. El ministro Caputo ya anticipa mayores desafíos para después de mayo.