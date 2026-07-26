Volver | La Tecla Nacionales 26 de julio de 2026 REALIDADES

Argentina se acerca a la “Belindia”

El concepto de “Belindia” que creó el economista brasileño Edmar Bacha en 1974 vuelve con fuerza: Argentina crece en PBI pero destruye empleo formal y profundiza su fragmentación territorial.

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