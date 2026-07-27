Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 POR RESOLUCIÓN

Kicillof habilita usar fondos sobrantes del SAE para saldar deudas del programa MESA

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad autorizó a municipios y consejos escolares a utilizar excedentes del Servicio Alimentario Escolar para cancelar pagos pendientes del programa alimentario MESA correspondientes a marzo y abril. La medida expone las dificultades financieras que atraviesa la Provincia tras la suspensión del plan.

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