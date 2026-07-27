Kicillof habilita usar fondos sobrantes del SAE para saldar deudas del programa MESA
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad autorizó a municipios y consejos escolares a utilizar excedentes del Servicio Alimentario Escolar para cancelar pagos pendientes del programa alimentario MESA correspondientes a marzo y abril. La medida expone las dificultades financieras que atraviesa la Provincia tras la suspensión del plan.
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El gobierno de Axel Kicillof volvió a mover piezas para afrontar las consecuencias de la crisis financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires. A través de una resolución del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, habilitó que municipios y consejos escolares utilicen fondos sobrantes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar las deudas que quedaron pendientes con proveedores del programa MESA Bonaerense.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 1573, firmada por el ministro Andrés Larroque, y representa un nuevo capítulo en la reorganización de la asistencia alimentaria luego de que el Ejecutivo provincial suspendiera el programa MESA desde el 1° de mayo por 90 días, en el marco de la emergencia económica declarada por la Provincia. El texto fundamenta esa situación en la caída de recursos provocada por la disminución de las transferencias nacionales.
La medida no implica una nueva partida presupuestaria. Por el contrario, autoriza a reutilizar dinero que quedó sin ejecutar dentro del SAE para cubrir obligaciones ya contraídas con proveedores del programa MESA durante marzo y abril de 2026.
Hasta ahora, los recursos del Servicio Alimentario Escolar estaban destinados exclusivamente al funcionamiento del programa que financia los comedores escolares y otras prestaciones alimentarias dentro de las escuelas.
Con la nueva resolución, los entes ejecutores —municipios y consejos escolares— podrán destinar los excedentes disponibles de esos fondos a cancelar facturas impagas del programa MESA, siempre que se trate de dinero correspondiente al rubro Alimentos y no a equipamiento u otros conceptos.
La autorización no será automática. Cada municipio o consejo escolar deberá informar cuánto dinero posee disponible en sus cuentas del SAE y el origen de esos fondos. Luego será la Dirección del Sistema Alimentario Escolar la que autorice expresamente la utilización de esos recursos para pagar las liquidaciones pendientes de marzo y abril de 2026.
El anexo de la resolución establece un mecanismo administrativo en cuatro etapas. En primer lugar, los municipios y consejos escolares tendrán hasta diez días hábiles para informar los excedentes existentes en las cuentas bancarias del SAE. Posteriormente, la Dirección del Sistema Alimentario Escolar analizará cada caso y autorizará qué montos podrán aplicarse al pago de las deudas del programa MESA.
Una vez obtenida esa autorización, los entes ejecutores deberán transferir el dinero desde la cuenta del SAE hacia la cuenta específica del programa MESA y remitir los comprobantes correspondientes. Finalmente, el Ministerio confeccionará un informe contable para formalizar la imputación de esos pagos.
La resolución constituye otra señal de las dificultades presupuestarias que enfrenta la administración bonaerense para sostener sus políticas alimentarias. El programa MESA había sido creado en 2022 para entregar módulos alimentarios mensuales a estudiantes de escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y modalidad especial que se encontraban en situación de vulnerabilidad social. Su implementación quedó a cargo de municipios y consejos escolares, que recibían las partidas correspondientes desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Sin embargo, en abril de este año el Gobierno provincial resolvió suspender el programa por 90 días al argumentar que la emergencia económica obligaba a reorganizar los recursos disponibles. Ahora, con esta resolución, busca cancelar las obligaciones que quedaron pendientes con los proveedores sin realizar nuevos desembolsos provinciales, sino recurriendo a fondos que permanecían sin utilizar dentro del Servicio Alimentario Escolar.
En los hechos, la medida refleja la estrategia del Ejecutivo bonaerense para administrar recursos escasos en un contexto de tensión fiscal. En lugar de incorporar nuevas partidas para afrontar las deudas del programa MESA, optó por habilitar la reasignación de fondos ya existentes dentro del sistema alimentario escolar, con el objetivo de cerrar los pagos pendientes y evitar que las obligaciones continúen acumulándose.