Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 EN LOBOS

Intendentes de varios partidos abordaron temáticas para hacerle frente a la crisis

Con Jorge Etcheverry como anfitrión, más de 22 intendentes se reunieron para abordar distintas cuestiones relacionadas a los caminos rurales, educación y ambiente. Preocupación por la caída en la actividad económica

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