Intendentes de varios partidos abordaron temáticas para hacerle frente a la crisis
Con Jorge Etcheverry como anfitrión, más de 22 intendentes se reunieron para abordar distintas cuestiones relacionadas a los caminos rurales, educación y ambiente. Preocupación por la caída en la actividad económica
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Como ocurrió anteriormente en Chascomús y Ayacucho, el Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) tuvo una nueva reunión en Lobos para compartir algunas experiencias y tratar diversas temáticas de gestión. También abordaron los problemas de cada territorio en el marco de una fuerte crisis económica y social.
Estuvieron representados más de 27 municipios. Hubo presencia de un especialista en ambiente con paso en el Consejo Federal de Inversiones, quien compartió distintas líneas de trabajo que tiene la entidad “orientado a municipios sustentables que se pueden trabajar regionalmente”, según indicó el intendente de Chascomús, Javier Gastón.
Entre los ejes del encuentro, hubo distintas exposiciones sobre el manejo de los caminos rurales, educación, infraestructura vial urbana, ambiente y ofertas para educación terciaria en los distritos del interior.
En materia de ambiente, hubo exposiciones del municipio de Chacabuco relacionado a la nueva planta de tratamiento de residuos y reciclaje, mientras que Chascomús presentó su nuevo plan ambiental, bajo la mirada de intendentes y dirigentes de una veintena de municipios del interior bonaerense.
Otro momento importante del encuentro se dio cuando se abordó la crisis económica y social que se vive en los municipios, tema recurrente en estos encuentros. Según indicó Gastón “se estuvo hablando de la dificultad que tenemos todos los municipios que estamos atravesados todos por la caída de la actividad económica”.
“Hubo una fuerte caída en el comercio en nuestros distritos, teniendo en cuenta que no todos son industriales. También hubo una fuerte baja en lo que es la actividad agro comercial. En algunos casos también hubo problemas con el turismo. Los municipios nos estamos haciendo cargo de sostener el mantenimiento del gobierno municipal”, añadió el mandamás de Chascomús.
El jefe comunal sostuvo que la idea de estos encuentros es “compartir buenas prácticas y ver las potencialidades que tenemos en los municipios del interior. Los problemas son comunes a todos los distritos de la escala de los nuestros. Más que nada es generar confianza, con buena sintonía entre los intendentes. Al estar en distintos espacios políticos, lo que nos une es la gestión local y como mejorar las políticas públicas”.
Las intenciones del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo es reunirse cada tres o cuatro meses y realizar distintas mesas de trabajo para fortalecer la gestión en los territorios.