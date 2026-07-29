Volver | La Tecla Informe Especial 29 de julio de 2026 SALUD Y EDUCACION

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

¿Quién paga la cuenta de los extranjeros?

El arancelamiento del sistema educativo y sanitario se instaló con fuerza en tierras bonaerenses. La propuesta, los posicionamientos y las cifras que marcan el presente de una problemática de larga data.

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