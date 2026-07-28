Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 POR RENUNCIA

Cambio en la jefatura de gabinete del Banco Provincia

Marcos Schiavi dejó de ser el Jefe de Gabinete del Bapro y su lugar es ocupado por Rodrigo Ruete, de vasta experiencia en entidades financieras y exfuncionario del ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Martín Guzmán

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