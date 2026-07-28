Cambio en la jefatura de gabinete del Banco Provincia
Marcos Schiavi dejó de ser el Jefe de Gabinete del Bapro y su lugar es ocupado por Rodrigo Ruete, de vasta experiencia en entidades financieras y exfuncionario del ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Martín Guzmán
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Después de conducir la Dirección Nacional Electoral durante el último gobierno peronista, el quilmeño Marcos Schiavi llegó a la cúpula del Banco Provincia como jefe de Gabinete, cargo que ocupó hasta hace un par de semanas cuando presentó su renuncia por cuestiones de índole personal. En su lugar, el presidente del Banco, Juan Cuattromo, designó a Rodrigo Ruete.
El flamante jefe de gabinete del Bapro es de Cañuelas y ya venía trabajando en la entidad, además de acompañar a Cuatrommo en su función de presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).
Ruete (48 años) tiene experiencia en entidades financieras y durante la gestión de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía de la Nación se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales y como director representante del Estado en el Banco Hipotecario y le empresa Papel Prensa. Renunció el mismo día que Guzmán dejó el ministerio.
También fue secretario general de la ANSES (2009-2015) e integró la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Es politólogo y el inicio de su trayectoria política tras recibirse en la Universidad Católica fue como asesor del senador nacional Celso Jaque, a quien luego acompañó como funcionario Tras su paso por la ANSES y antes de llegar al ministerio de Economía, fue concejal por el Frente para la Victoria en Cañuelas entre 2015 y 2019.