Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 KARINA Y PAREJA AL FRENTE

Libertarios arman un congreso en PBA con el foco puesto en vencer al kirchnerismo

La cita será en octubre y estará encabezada por los dos referentes de La Libertad Avanza. Buscan fortalecer el armado político en los territorios.

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