Libertarios arman un congreso en PBA con el foco puesto en vencer al kirchnerismo

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La Libertad Avanza ya comenzó a proyectar el camino hacia las elecciones de 2027 y uno de los primeros pasos será la realización de un nuevo congreso partidario en la provincia de Buenos Aires, donde buscará vencer al kirchnerismo en su principal bastión y fortalecer así a La Libertad Avanza a nivel nacional.
El encuentro, que tendría lugar durante octubre, buscará reunir a la dirigencia, la militancia y los principales referentes del espacio con el objetivo de fortalecer la construcción política en el principal distrito del país.
La conducción del evento estará a cargo de la secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional del partido, Karina Milei, junto al principal armador bonaerense del espacio, Sebastián Pareja. Aunque todavía no fue confirmada la sede donde se desarrollará la actividad, desde el espacio libertario ya avanzan en la organización de la jornada.
Como ocurrió en la edición realizada en 2025, el congreso tendrá un fuerte componente interno de debate y planificación. La intención es que las distintas mesas de trabajo que funcionan en territorio bonaerense expongan las conclusiones alcanzadas durante los últimos meses y sirvan como insumo para definir las líneas de acción que impulsará el partido en el próximo proceso electoral.
Entre los ejes que estarán sobre la mesa aparecen cuestiones vinculadas con la economía, el sistema judicial, la salud pública, la educación, la desregulación del Estado, la discusión presupuestaria y la propuesta de reforma constitucional impulsada por el bloque libertario.
Además del intercambio de propuestas, el encuentro será una señal de largada para el posicionamiento político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un distrito que el oficialismo considera determinante para sostener el proyecto político del presidente Javier Milei y ampliar su poder territorial.
En ese marco, también se espera que el presidente sea invitado a participar del cierre del congreso, tal como ocurrió en la edición anterior. Sin embargo, desde la organización aclararon que su presencia dependerá de la agenda oficial que tenga prevista para esas fechas. El último congreso de La Libertad Avanza fue en La Plata y contó con un fuerte discurso del Jefe de Estado.
El armado libertario considera que el período posterior al Mundial de 2026 marcará el inicio de la etapa preelectoral y, por eso, busca acelerar la consolidación de sus equipos políticos y técnicos. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires aparece como el principal desafío para el oficialismo nacional.
Mientras continúan las definiciones sobre las candidaturas, dentro del espacio ya comienzan a perfilarse nombres para competir por la Gobernación en 2027. Uno de los dirigentes que asoma con mayores posibilidades es el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien aparece bien posicionado dentro del esquema libertario para enfrentar al peronismo en el distrito.
En paralelo al congreso bonaerense, La Libertad Avanza también tiene previsto seguir ampliando su presencia territorial con la apertura de una nueva sede partidaria en el barrio porteño de San Telmo, prevista para agosto, como parte del proceso de consolidación de la estructura política de cara al próximo turno electoral.