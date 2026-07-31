Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof va por $1.900 millones: intiman a una cooperativa y preparan el cobro judicial

La Provincia determinó que la Cooperativa de Electricidad General Balcarce adeuda casi $1.900 millones al Fideicomiso de Inversiones en Transporte (FITBA) por fondos tarifarios recaudados y no depositados. Si no cancela la deuda en diez días hábiles, avanzará una demanda judicial.

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