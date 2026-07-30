Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2026 SERVINI, SIN CONCESIONES

Golpe judicial a varios partidos: les suspendieron los aportes estatales

La Justicia electoral determinó que el Estado deje de aportar dinero preventivamente al Frente Renovador, la Coalición Cívica, el ERF de Pichetto y el partido de Moreno, entre otros. Es por no haber presentado sus balances. Pero tienen tres semanas para cumplir.

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