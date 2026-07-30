Golpe judicial a varios partidos: les suspendieron los aportes estatales
La Justicia electoral determinó que el Estado deje de aportar dinero preventivamente al Frente Renovador, la Coalición Cívica, el ERF de Pichetto y el partido de Moreno, entre otros. Es por no haber presentado sus balances. Pero tienen tres semanas para cumplir.
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La jueza federal electoral María Servini les asestó un golpe a algunos de los principales partidos políticos al cortar el chorro de dinero estatal en forma preventiva a esas agrupaciones, entre las que figuran el Frente Renovador de Sergio Massa, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Encuentro Republicano Federal (ERF) de Miguel Pichetto y Principios y Valores, el vehículo político de Guillermo Moreno.
La medida afecta también a otros partidos. En total, son una veintena de agrupaciones con jurisdicción nacional o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
¿El motivo? No presentaron en tiempo y forma sus balances, un requisito indispensable para recibir los aportes correspondientes por parte del Estado nacional.
Se trata de una de las vías de financiamiento con que cuentan los partidos políticos en la Argentina, ya que pueden recibir aportes privados o públicos. En el caso de los públicos, es indispensable que presenten anualmente su rendición de ingresos y egresos, balance general y estado patrimonial para poder recibirlos.
De todas maneras, las agrupaciones tienen 15 días hábiles (es decir, tres semanas) para presentar la documentación requerida, y en ese caso se habilitará la recepción de los aportes estatales.
Los partidos afectados por la decisión de Servini son:
- Frente Renovador - Coalición Cívica–ARI (orden nacional) - Coalición Cívica–ARI (porteña) - Encuentro Republicano Federal - Principios y Valores - Partido Libertario - Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad - Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur - GEN (orden nacional) - GEN (porteño) - Partido Federal (orden nacional) - Partido Federal (porteño) - Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) - Partido Autonomista - Frente Patriota Federal (orden nacional) - Frente Patriota Federal (porteño) - Partido de la Victoria - Partido Demócrata Cristiano - Partido Demócrata Progresista - Partido Socialista Auténtico