Nebot: "Me siento muy bien" y contó su lucha contra las adicciones

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El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló públicamente sobre su proceso de recuperación de un consumo problemático luego de la repercusión que generó el testimonio que brindó durante una jornada de prevención de adicciones realizada en Pigüé. En una entrevista con La Brújula 24, contó que lleva 312 días sin consumir drogas y afirmó que decidió compartir su experiencia para visibilizar la problemática.
Nebot sostuvo que nunca quiso "negociar su autenticidad" y explicó que eligió contar su historia porque considera que decir la verdad le permite vivir con libertad. Además, remarcó la importancia de abordar las adicciones desde una perspectiva de salud mental.
El jefe comunal relató que decidió pedir ayuda cuando comprendió que necesitaba recuperarse. Contó que recurrió a sus padres y les pidió quedarse con ellos para comenzar el tratamiento, una decisión que marcó el inicio de su proceso de recuperación.
También destacó que el acompañamiento de su familia, los amigos, los profesionales y su equipo fue determinante para sostener el tratamiento. En ese sentido, señaló que las redes de contención son fundamentales para atravesar una adicción y afirmó que la recuperación se construye "un día a la vez".
Por último, Nebot aseguró que, tras hacer público su testimonio, recibió numerosos mensajes de apoyo de vecinos y allegados. "Soy un agradecido por el respeto con el que estos días los vecinos me han tratado", expresó, al tiempo que reiteró la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la salud mental y las adicciones.