Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2026 DECLARACIONES

Nebot: "Me siento muy bien" y contó su lucha contra las adicciones

El intendente de Saavedra afirmó que atraviesa su recuperación "un día a la vez", agradeció el apoyo de los vecinos y remarcó la necesidad de impulsar políticas públicas de salud mental.

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